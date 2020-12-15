京东物流和英伟达合作：智能快递车搭载 Jetson AGX Xavier 平台

IT之家12月15日消息 根据英伟达官方的消息，JDL 京东物流和 NVIDIA 正在合作将智能快递推向整个物流行业。JDL 京东物流在常熟投入运营的智能快递车共有 5 种车型，每辆车搭载了 2 个 NVIDIA Jetson AGX Xavier 平台 ，其中最大的一款车箱载货空间达 2 立方米，单次出发可以配送 500 单以上。

在本项目中，JDL 京东物流和 NVIDIA 将共同致力于把江苏常熟打造成全球首座“智能配送城”。

官方表示，JDL 京东物流早就与 NVIDIA 进行合作，利用基于 NVIDIA Jetson 平台驱动的智能机器将 AI 引入物流与配送领域。JDL 京东物流联合 NVIDIA 推出的智能配送解决方案的推广实施，能够解放快递员的双手，并缓解快递员短缺的情况。

同时，为了进一步减轻快递员的劳动强度，JDL 京东物流还推出了“智能快递车领养计划”，即在智能配送城所在区域里，京东快递员通过申请可“领养”一定数量的智能快递车配合自己的工作。

IT之家了解到，通过搭载 Jetson AGX Xavier，并配备高分辨率摄像头以及激光雷达，JDL 京东物流智能快递车可实时识别行人、车辆和交通信号灯等物体，并根据所处环境规划驾驶路线，确保交通安全。