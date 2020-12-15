航拍显示国产特斯拉 Model Y 已开始在上海超级工厂内进行测试

12 月 15 日消息，据国外媒体报道，继 11 月底在航拍视频中发现上海超级工厂的厂房附近有多辆 Model Y，并据此推断上海超级工厂可能已经开始试生产 Model Y 后，外媒又在最新的航拍中发现了国产 Model Y 在厂区内进行测试的消息。

在最新的航拍中，外媒发现，有一辆外观为白色的 Model Y，正在上海超级工厂的测试区域内，进行相关的测试。

上周，有人在特斯拉上海超级工厂东部的扩建区域，看到了 Model Y 的单一铸件，当时外媒在报道中表示，上海超级工厂内出现 Model Y 的铸件，是上海超级工厂准备开始生产 Model Y 的强烈信号。

此番 Model Y 出现在上海超级工厂的测试区域，外媒认为可能是这一工厂已经开始生产 Model Y 的信号。

Model Y 是特斯拉在去年 3 月份推出的跨界运动型多用途汽车，今年一季度开始在特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂生产并交付，就发布到开始交付的时间间隔而言，Model Y 是特斯拉最快开始交付的电动汽车。

在建设上海超级工厂时，特斯拉方面就表示，除了 Model 3，特斯拉还将在上海超级工厂生产 Model Y，今年年初开始的特斯拉上海超级工厂二期大规模建设，主要就是建设用于生产 Model Y 的生产厂房。从特斯拉在 10 月份发布的三季度财报中披露的图片来看，上海超级工厂的 Model Y 生产线，当时就已基本准备就绪，设备大部分都已到位，静待投产。

在三季度的财报中，特斯拉表示上海超级工厂生产的 Model Y，计划在 2021 年开始交付。