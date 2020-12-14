为鼓励 Model 3/Y 预购者年前提车，特斯拉将赠送 1 年免费超级充电服务

12 月 14 日消息，据国外媒体报道，临近年底，特斯拉为提高电动汽车的产量和交付量，通常会加大产量，并加快交付进程，以实现既定的交付量目标。

而外媒最新的报道显示，为提高整体电动汽车的销量，鼓励 Model 3 和 Model Y 预订者在年底前提车，特斯拉推出了一年的超级充电站免费使用服务。

外媒已从特斯拉的销售代表方面，确认了赠送一年免费超级充电站使用服务的消息，特斯拉的销售代表也详细介绍了免费使用超级充电站的细节。

免费使用超级充电站一年的特斯拉电动汽车，适用于 12 月 12 日到 12 月 31 日期间交付或接收的任何库存 Model 3 和 Model Y，也就是只要消费者在年底前提车，在未来一年都能免费使用超级充电站。

特斯拉方面的销售代表同时也透露，免费使用超级充电站不会立即生效，预计在明年 1 月的前两个周内生效。但免费使用超级充电站一年，在时间上并不会因此而缩短，仍会持续 365 天。免费时间从激活这一附赠服务，随后车内屏幕或应用程序上会显示相关的信息，确认车主开始免费使用充电站算起。

由于特斯拉是自建充电网络，他们在全球范围内建设了大量的超级充电站，这也使得他们能通过提供免费使用超级充电站来促销电动汽车，这也是传统汽车厂商难以提供的，因为燃油汽车厂商，都没有建设可供车主使用的加油网路。

特斯拉官网的信息显示，现在在美国市场上预订 Model 3 和 Model Y，预计交付时间是两到三周，这也就意味着在本周预订这两款电动汽车中的任何版本，都有希望在未来一年免费使用超级充电站。

不过，赠送一年的超级充电站免费使用服务，是由美国媒体报道的，目前还不清楚这一促销措施是否在全球范围内适用，也还不清楚特斯拉在国内市场是否会赠送一年的超级充电站免费使用服务，特斯拉方面及特斯拉在国内的主要高管，都还未公布相关的消息。