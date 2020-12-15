华为 nova8 系列海报曝光：66W 快充加持，后置摄像头独特

IT之家 12 月 15 日消息 华为此前已经宣布，华为 nova8 系列机型将于 12 月 23 日正式发布，今天网上流出了新机的官方海报，曝光了新机的外观设计。

▲图自 @i 科技君

曝光的图片显示，华为 nova8 系列前置 Vlog 视频双镜头，支持 66W 超级快充，配备了一块 120Hz 环幕屏，海报显示是双曲面屏。

此外，新机后置四摄像头，整体呈椭圆形设计，上方的第一颗镜头模块非常大，下方是其它三颗镜头和一颗闪光灯。手机采用炫光设计，一款以橙色和紫色为主配色，另一款以紫色为主配色。

此前数码博主 @数码闲聊站 曝光了部分华为 nova8 系列两款机型的参数信息。据悉，华为 nova8 系列将全系搭载海思麒麟 985 芯片，与前代 nova7、nova7 Pro 相同；nova8 采用 90Hz 高清 OLED 曲面屏，而 nova8 Pro 则是 120Hz 超曲环幕屏；nova8 前置 3200 万像素镜头，后置 6400 万高清四摄，而 nova8 Pro 则采用了前置 32MP 双摄，支持前后双景录像；nova8 机身厚度为 7.64mm，Pro 未知；两款机型均支持 66W 超级快充。

IT之家曾报道，@长安数码君 爆料称华为 nova 8 起售价约为 3000 元，华为 nova 8 Pro 约为 4000 元起，有望于 12 月 30 日号上市开售。