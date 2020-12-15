疑似 Redmi K40 系列真机曝光：居中打孔屏，后置四摄有变

IT之家 12 月 15 日消息 Redmi K 系列是非常成功的一个系列，该系列从 Redmi K20、Redmi K20 Pro 和 Redmi K20 Pro 尊享版开始，而 Redmi 更是推出了拥有 8 款不同机型的 Redmi K30 系列。下一代机型 Redmi K40 系列的消息已经浮出水面 5 个多月，现在疑似是该系列的真机图片已经在网上流出。

图中的手机拥有厚厚的保密手机壳，但依然能够看出 Redmi K40 系列手机采用了新的设计，当然前提是该机是该系列，不过这个时间段可能性还是很大的。

图中，Redmi K40 采用了居中的打孔设计，与 Redmi K30 屏幕右侧的丸状孔有所转变。不知道这种设计是否会在 Redmi K40 系列的所有机型中统一，因为 Redmi K30 系列的机型有多种设计。

IT之家了解到，手机的背面也经过了重新设计，和前代一样有四个摄像头，但摄像头的排列方式有所不同。外壳是一个长方形，边角有弧度，顶部有一个大的传感器，下面有两个小的传感器，底部还有一个大的传感器。照片还显示，Redmi K40 的底部左侧有一个 3.5mm 音频插孔，中间是 USB-C 接口，而右侧则是扬声器格栅。

据悉，Redmi K40 将在本月发布，预计将拥有高刷新率屏幕、骁龙处理器，并支持更快的充电技术，还应该会开箱运行 Android 11 系统。