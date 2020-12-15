《游戏王：决斗链接》国服将于 24 日正式开启安卓计费删档测试

IT之家 12 月 15 日消息 根据官方微博的消息，由日本 KONAMI 开发、网易游戏独家代理的游戏王官方正版手游《游戏王：决斗链接》在本月初正式获得了版号，将于 2020 年 12 月 24 日进行安卓计费删档测试。

IT之家了解到，《游戏王：决斗链接》国服在卡盒、预组以及活动内容都都会独立于国际服，拥有属于国服专属的运营节奏，是一个不同于国际服的全新版本。此前官方也曾曝光过 “次元魔法”、“龙之灵庙”等尚未在国际服版本中实装的卡片。

在本次测试中，玩家还将可以体验到《游戏王：决斗链接》国服独有的全新玩法——“怪物之门”。原作中的经典怪兽化身拥有强大技能和卡组的怪兽 BOSS，等待着决斗者们的挑战。挑战成功后玩家将可以获得稀有卡片等丰厚的挑战奖励。本次测试中，玩家将可以挑战 “真红眼黑龙”以及 “恶魔的召唤”两个经典怪兽，今后也将有更多的怪兽 BOSS 陆续登场。

《游戏王》是日本漫画家高桥和希所创作的漫画，自 1996 年 9 月 14 日起至 2004 年 3 月连载于《周刊少年 Jump》，总共 343 话，并被改编成了一系列的电脑游戏、手机游戏、纸牌游戏、桌上游戏、电视动画、动画电影、轻小说等作品。