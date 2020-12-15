vivo 折叠屏智能机新专利曝光：手写笔收纳槽颇具创意

IT之家 12 月 15 日消息 vivo 已经推出过几款引人注目的创新机型，如 vivo NEX 系列，此外今年该公司还展示了特别的 Apex 2020 概念智能手机，还有最近获得了红点设计奖的 vivo IFEA 手机，配备可拆卸弹出式摄像头。

目前，该公司还没有发布可折叠手机。不过，明年这种情况似乎将会改变。显示器分析师 Ross Young 上周发表推特称，2021 年下半年，OPPO、vivo 和小米将推出不少于 4 款可折叠智能手机。关于这些折叠设备的细节还没有公布，可能小面的专利会让我们更了解 Vivo 在可折叠领域的计划。

据荷兰科技博客 LetsGoDigital 报道，2020 年 2 月，vivo 向 WIPO（世界知识产权局）申请专利。2020 年 10 月发布了 21 页的文件，题为 “显示面板和移动终端”。

vivo 展示了一款可折叠智能手机，其设计与三星 Galaxy Z Fold 2 有些相似。展开后就有一个宽大的平板电脑大小的屏幕，柔性显示屏位于内部，可以很好地保护屏幕。

vivo 似乎计划为其可折叠手机配备一支手写笔，可以将其存储在设备中。当合上智能手机时，可以将笔存放在屏幕折叠在一起的地方。这样一来，丢失触控笔的可能性就很小了。笔尖采用软性橡胶材料，防止划伤柔性显示屏。触控笔采用圆柱形设计，长度几乎与设备本身相同。

通过使用磁性材料，vivo 的手写笔在存放时可以保持固定。在底部，巧妙地设计了一个盖子，当智能手机折叠时，可以防止笔从外壳中掉出来。

IT之家了解到，如果触控笔损坏了，也可以只更换损坏的部分。本专利主要涉及触控笔及相应的触控笔隔层，因此这款可折叠智能手机的其他设计方面，如正面显示屏和相机系统，仍然没有得到充分的曝光。

为了更好地将专利图片可视化，LetsGoDigital 制作了一系列渲染图，在这些渲染图上可以看到可折叠的 vivo 手机。由于目前还完全不清楚这款手机的正面会是什么样子，所以无法确定其视觉效果。

遗憾的是，从文档中看不出这支笔是如何供电的，可能是使用了内置电池。此外，vivo 手写笔是否会支持蓝牙也还是未知数。