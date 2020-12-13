佳能新款增倍镜专利曝光：具备三档调节，侧面搭载显示器

IT之家12月13日消息 据外媒 PetaPixel 报道，佳能通过了一项镜头增倍镜的专利。专利的描述为 “一种可在镜头和照相机之间连接 / 拆卸的适配器装置，包括镜头筒、沿光轴方向移动镜头筒的移动机构和操作部件”。该款产品与以往不同，具备 1.0X-1.5X-2.0X 三档调节，而此前的产品最多仅为两档。外媒表示，这款增倍镜可能集成在佳能即将发布的 RF 100-500mm 镜头里，也有可能独立发布。

这款镜头包含四个镜片，前两片可以前后滑动来调节放大倍率。这款产品的镜片数量远小于目前在售的产品。镜头的调节杆与此前的产品类似，都是通过拨动来使内部镜筒前后移动。

这张图片展示了该增倍镜与镜头、机身的关系。IT之家了解到，此前的增倍镜产品多为独立设计且仅为固定放大倍率。佳能此前仅有 1.4X、2.0X 两种固定倍率的增倍镜，售价高达￥3099 元。用于 RF 镜头的增倍镜产品，售价更是高达￥4599 元。

值得注意的是，佳能此前的增倍镜产品内部镜片是突出卡口的，这就导致很多镜头不能够和增倍镜搭配，镜头后组镜片会发生碰撞。而这一款新专利显示，增倍镜的镜片不仅比以往更大，而且不会突出于卡口，有着足够的安全距离，因此能够适用于更多的镜头，如 RF70-200mm f/2.8L IS USM。

这项专利还展现了镜头侧面的显示屏组件，这是一个从未见过的设计。如果这种增倍镜得到量产，将会大大方便一些特殊用途的用户，不必额外购买价格昂贵的超远摄长焦镜头。当然，前提是用户可以接受增倍镜带来的严重进光量损失。

IT之家了解到，目前佳能在产的一款镜头 EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4X，内置了 1.4X 可调增倍镜，售价高达￥81,299 元。