SNK 将于明年推出新游戏主机

IT之家 12 月 15 日消息 根据 SNK 官方推特的消息，SNK 将于 2021 年发布一款新的游戏主机，官方表示这款产品可以满足游戏爱好者对主机游戏的需求。

目前，官方暂未公布这款新主机的更多信息。

IT之家了解到，在 2018 年，SNK 为庆祝成立 40 周年，发布了 NEOGEO mini 游戏机。NEOGEO mini 的屏幕为 3.5 英寸，三围尺寸为 108mm×135mm×162mm，重量为 390g。它不仅支持迷你的街机模式，还可以通过 HDMI 连接到电视进行大屏游戏，同时还有黑白两款手柄可以选配。

根据维基百科，SNK 是一家日本的电子游戏公司，于 1978 年成立。SNK 制作发行过很多有名的格斗游戏，在 2001 年 10 月 30 日宣布破产，将所有知识产权转入 PLAYMORE 公司之下，于 2001 年 8 月 1 日成立 SNK Playmore 作为原来的 PLAYMORE 公司名称。2015 年 8 月 6 日被中国芜湖顺荣三七互娱公司收买倂购。2016 年 4 月 25 日宣布公司重新回归为 SNK 作为公司名称并会用这个名义去制作发行游戏。2016 年 12 月 1 日，SNK Playmore 官方宣布将其公司重新名为 SNK。