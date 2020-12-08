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电视直接玩，《侍魂 晓》《拳皇 14 》将于 12 月 12 日登陆腾讯 START 云游戏

2020/12/8 11:35:07 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月8日消息 SNK官方宣布，《侍魂 晓》和《拳皇 14》将于 12 月 12 日上线腾讯 START 云游戏。12 月 12 日起，电视登录腾讯 START 云游戏平台，无需下载即可畅玩正版《侍魂 晓》、《拳皇 14》，低延迟超清画质燃烧格斗之魂，招招带风动感跃出屏幕

昨天，腾讯云游戏消息，12 月 12 日，腾讯 START 将与 TCL、海信、长虹、苏宁小 Biu 等各大电视厂商合作，正式上线 TV 版云游戏。

IT之家了解到，10 月份，腾讯 START 云游戏开启了 macOS / Windows 平台不限量测试，目前云游戏支持的游戏测试阵容主要为腾讯旗下游戏产品，包括：《堡垒之夜》、《枪神纪》、《逆战》、《QQ 飞车》、《QQ 炫舞》、《英雄联盟》、《穿越火线》、《NBA2K Online 2》等。

早在 2019 年底，腾讯游戏与英伟达签署战略合作备忘录，共同宣布成立联合创新实验室 , 构建基于 PC 和主机游戏的 START 云游戏平台，同时在游戏烘焙、游戏引擎、游戏人工智能领域的技术合作。双方成立了 START 云游戏联合专项，借助英伟达领先的 GPU 技术，构建基于 PC 和主机游戏的 START 云游戏平台，以及超大型云游戏渲染集群系统。

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关键词：拳皇SNK云游戏

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