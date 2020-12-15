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微软宣布 Surface Hub 2S 中国上市：Win10 办公神器，售价 7.2 万元

2020/12/15 21:11:27 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 15 日消息 在今日举办的 “韧性成长——微软数字化转型峰会”上，微软宣布，即日起，Surface Hub 2S 50”正式面向中国市场发售，定价 72088 元，目前已开启预售，12 月 25 日起陆续发货。

微软称，结合微软 Windows 10 Teams 版操作系统，Surface Hub 为用户提供更完整的桌面体验。而全新揭晓的 Surface Hub 2S 将继承这一系列的优势，并与微软的生产力云平台 Microsoft 365 无缝结合，打破硬件与软件、时间与空间的界限，为企业用户带来更加高效的沟通和协作体验，助力各行业在新常态下构建业务韧性。

微软 Surface Hub 2S 包装内包括 1 台 Surface Hub 2S、1 支 Surface Hub 2 触控笔、1 个 Surface Hub 2 摄像头，其他配件如用于移动的 Steelcase 支架、APC 移动电池盒和壁挂支架则单独出售。

微软 Surface Hub 2S 尺寸为 741 毫米 x1097 毫米 x76 毫米，即 50 英寸大小，分辨率 3480x2560，支持 10 位色深，全频前置 3 路立体声扬声器及全频段 8 单元 MEMS 麦克风阵列。硬件配置上，微软 Surface Hub 2S 搭载第 8 代英特尔酷睿 i5 四核处理器，配备 8GB DDR4 内存 + 128GB M.2 SSD 存储。同时，微软 Surface Hub 2S 含有 USB-A、Mini-DisplayPort 视频输出、RJ45 千兆位以太网、HDMI 视频输入、带 DisplayPort 输入的 USB-C、4 个 USB-C 接口。

软件方面，微软 Surface Hub 2S 支持 Windows 10、适用于 Surface Hub 的 Microsoft Teams、Skype for Business、Microsoft Whiteboard、Microsoft Office（移动版）及 Microsoft Power BI。

IT之家了解到，Surface Hub 2S 50 英寸版于 2018 年就已经发布，去年 4 月在美国正式上市，售价为 8999.99 美元（约合人民币 60189 元）。

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关键词：Surface Hub 2S

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