iPhone 推隐私标签，Facebook 再次抨击苹果：希望欧盟新规为苹果设定界限

北京时间 12 月 16 日早间消息，Facebook 周二再次对苹果公司发起猛烈抨击，称其希望欧盟旨在限制美国大型公司的新规草案能为该公司设定界限。

苹果公司此前宣布推出一项隐私功能，让用户可以阻止广告主在不同的应用上对其进行跟踪，此举引发了该公司与 Facebook 之间的争端。

Facebook 和其他通过卖广告来获取收入的公司都曾表示，这一功能将损害开发者的利益。苹果公司则反击称：“如果你的商业模式是侵入性追踪，就会倾向于不欢迎透明度和客户选择。”

欧盟 “数字市场法案”（Digital Markets Act，以下简称 “DMA”）新规草案将矛头对准大型公司，要求它们停止在其平台上偏袒自己的服务。

Facebook 发言人表示：“我们希望 DMA 也能为苹果公司设定界限。苹果公司控制着从设备到应用商店和应用本身的整个生态系统，并利用这种力量伤害开发者和消费者以及 Facebook 这样的大型平台。”

苹果公司尚未就相关置评请求作出回应。

欧盟还出台了另一项名为 “数字服务法案”（Digital Services Act）的新规草案，要求用户超过 4500 万的大型互联网公司采取更多措施，解决非法内容和故意操纵平台以影响选举等问题，否则将对其处以巨额罚款。在这一点上，Facebook 经常都会受到批评，原因是该公司没有采取足够的措施阻止人们使用其平台发表仇恨言论或传播虚假新闻。

Facebook 是将被纳入欧盟新规监管范围的美国公司之一，该公司对欧盟的立场表示欢迎，并称其 “走在正确的道路上，将可帮助保持互联网好的一面”。Facebook 还表示：“我们长期以来一直都在呼吁对有害内容进行监管，并为这一领域中的多项欧洲倡议做出了积极贡献，其中包括旨在打击仇恨言论的‘欧盟行为准则’（EU Code of Conduct）。”