苹果收盘大涨 5%，消息称苹果欲将 iPhone 产量提高 30%

北京时间 12 月 16 日凌晨消息，周二收盘，苹果股价大涨 5.01%，报 127.88 美元，创 9 月份以来的最高水平。此前有报道称，苹果的 iPhone 12 手机需求强劲，苹果计划 2021 年上半年生产最高 9600 万部 iPhone，同比增长 30%。

消息人士透露，苹果公司已经其供应商在明年上半年生产约 9500 万至 9600 万部 iPhone，其中既包括最新的 iPhone 12 系列机型，也包括较早的 iPhone 11 和 iPhone SE 机型，但这个目标可能会由于业内关键零部件的短缺而受到负面影响。

另外，苹果公司目前正在开发一款新的 Apple TV 产品，并准备在 2021 年积极地生产 MacBook Pro 和 iMac Pro 产品。

在上述消息传出之际，分析师们正在就苹果公司推出 5G 手机可能会在多大程度上为其带来销量提振的问题展开讨论。在今年 10 月，苹果公司的 iPhone 销量创下了至少三年以来的最大降幅。苹果公司曾表示，预计在该公司的当前财季（2021 财年第一财季），来自 iPhone 的营收增长将为个位数。

Wedbush 分析师 Daniel Ives 写道，9600 万的数字 “远远超出了华尔街预期”。