华强北赚起女人钱：「中国电子第一街」落幕了吗

临近双十二节点，下午三点的明通化妆品市场从午休中逐渐苏醒。狭窄的过道中，拖着行李箱、手拎着黑色塑料袋的顾客与推着满载货品拉杆车的小哥摩肩接踵。相比普通的批发市场，这里鲜有砍价声，更没有叫卖声，但此起彼伏的支付宝到账以及拉杆车轮声，都在不断示意着这个市场的繁荣。

明通化妆品市场是深圳华强北首个全面转型做美妆的商城，而如今，明通 7-8 平的铺租已涨至五万每月，且一店难求。在明通带动下，华强北 48 个商城中，有 10 个已经开始或者完全转做美妆生意。不过对于流动性极强的华强北市场，美妆不是他们第一个战场，也绝不会是最后一个。在熟知华强北人的眼里，“电子”仍是不会轻易摘下的金字招牌。同时，敏锐的商家们也不会放弃继续寻找下一个风口以及利润增长点的机会。

（图注：明通化妆品市场）

转业：美妆的进 数码的退

“嚓——”给货物粘上封胶的声音回荡在明通商城中。打单、给货品装箱、封胶、搬上拉杆车再转移到货运车上，行云流水的动作在一个个明通美妆店铺前重复着。而相隔仅 20 米不到振华数码城却人流稀少，偶有驻足在大厦前的三两人群，凑前一听，也是在商量去明通拿货的事宜。

上世纪 80 年代初，华强北还是一片以电子工业和加工为主的工业区。随着华强北汇聚了来全国各地以及港台产业链商家，经营范围也扩展为进口元器件、数码产品、BB 机以及 3C 产品等。借助深圳特区的优势，华强北以丰富且全面的产品线以及低廉价格，书写了日均客流超 50 万人次，电子类产品年销售超千亿元的传奇。那 “一米柜台”先后走出了腾讯、TP-LINK 路由器以及海能达等知名企业。

“北有中关村，南有华强北”，这两个被称为 “中国小硅谷”的地方，各自逐渐发展成中国南北方最大的电子产品的生产及批发零售中心。在十年前的顶峰时期，明通数码城董事长林建华曾言，“深圳上市的新款手机，24 小时之内就可能出现在世界另一个角落。毫不夸张地说，这里只有你想不到的款式和型号，没有你买不到的手机。”此外，当时华强北 “山寨机”的强悍一度让业内虎躯一震。

不过随着市场经济发展，社会对于知识产权重视程度逐步提升，同时监管也对山寨、盗版等行为进行打击。在国产手机品牌崛起，国外品牌新品全球同步发售，甚至中国大陆抢先发售的大背景下，华强北的手机业务逐渐失去了成本以及信息差的优势。

拥有从业十余年经验的姜叔告诉新浪财经，前两年他选择关掉了在华强北的手机店，盘下了明通的店铺做美妆，同时在女人世界又开了一家卖进口零食的店。

对于转业，姜叔表示也是无可奈何之计。“当时卖一台几千元手机利润最后只剩下两元，而一只百元口红利润也是两元，你说怎么办？”随后，在提起前一段时间有个客人在他那一次性下了一百支口红订单时，姜叔语气又从无奈转为略微激动。

像姜叔这样的转业者在华强北不计其数，熟悉华强北人士告诉新浪财经，在整个商圈共计 48 个商城中，有 10 个已经开始或者完全转做美妆生意。

据上述知情人士介绍，明通化妆品市场前身是 “明通数码城”，也是最早一批开始转型做美妆的商城。2017 年，初步放开招商品类要求的明通，并不是一开始就锁定美妆这个行业，但在多个入场的品类中，老板发现做美妆的 “能交得起租、生意明显火旺，能跑出一条路”，最终才促使明通从数码完全转做美妆。

厮杀：租金涨至五六万 价格战不可避免

根据 Euromonitor 数据统计，2019 年我国美容用品及个人护理品类市场容量为 4777.20 亿元，同比增长 13.84%，10 年复合增速达到 10%。其中皮肤护理和彩妆市场 2019 年分别实现销售规模 2444.15 亿元、551.89 亿元，增速分别为 14.7% 和 27.4%。而大型美妆品牌的毛利率约在 70-80% 间。

看到巨大的市场前景以及利润空间，就不难理解华强北的选择。从 3C 产品转到美妆，面对两个毫无关联的产业，华强北人仍能将其成熟的经商模式复制过来，并且继续以低价的优势迅速占领市场，这又是如何做到的？

从货源端而言，华强北的美妆品大多分为欧版、韩国免税版或者公司版等。姜叔告诉新浪财经，越接近原厂拿到的价格越低，主要还是看商家一次能投入多大资金去拿货。而客户端，有散客，也有原来部分做 3C 时积累的客户转行跟着卖的，但更大一部分是 “代购”。即他们从华强北进货，再通过自己微店、淘宝等平台以海外代购为名销售给普通消费者。

华强北继续凭借渠道、资金以及市场等优势，还是以 “低价”的特质迅速占领美妆市场。新浪财经了解到，以销售量比较高的雅诗兰黛 50ml“小棕瓶”精华为例，官网价格为 900 元，海南免税店为 698 元，在华强北明通约 400 就能买到。

明通的成功，让其他商城例如女人世界、曼哈等看到了希望，并选择先后入局。今年 5 月，女人世界开始进行装修改造，从原来专营服饰、饰品等类别的商城，转型为美妆为主的综合性商城。万商电脑城的三四层保留旧业卖高级音响，一二层则招商改卖美妆，曼哈也改称美妆城。

但有限的市场规模，大量玩家的进入，不可避免地带来价格战、租金人力成本攀升，利润被瓜分等问题。“你猜我在明通的店铺，7-8 平每个租金多少？五万！”，姜叔说道。在华强北好做的生意，店铺租金一定会随之上涨。

明通美妆市场招商办工作人员也从侧面印证了这点，他告诉新浪财经，现在明通 A 座已经没有空余店铺了，如果要入驻可以等商家转手，盘一个 7-8 平的店铺转手费大概八十万到一百万。与之对比的，女人世界四楼租金正处活动期间租金在 4 千左右，万商电脑城一楼租金大概在 600 月每平每月。

此外，明通商城借助官方小程序 “明通找货”让每个店铺商品报价处在高度透明环境下，因此一分一元的差价都有可能让自己的交易处于劣势位置。姜叔感叹到，价格战是肯定有的，“例如有些店家货囤多了，急于出货，亏本清仓的都有，对我们这些普通商家影响也大。”

选择：“中国电子第一街”落幕了吗？

相当于免税店价格 7 折的力度，专柜价一半不到的价格，让华强北美妆从诞生到如今一直裹挟在 “假货”的质疑声中。在华强北各大美妆商城中，随处可见的是各种承诺牌，如 “100% 正品，假一罚十”，以及商家签署的保真协议。

但是在巨大的利益面前，总有投机者钻空子。不仅顾客，店家在应对 “假货”路上也如履薄冰。除了承诺与协议，新浪财经在明通化妆品市场还看到不少警示牌，例如提醒谨防 “山寨”第三方平台冒充商家虚报价格虚假交易，再如每个店家桌面都贴着告示 “商品当面点清，离柜后概不负责”。

（图注：商城中随处可见的贴牌）

还有商家粘贴声明称，“近期有不法分子盗用本店头像冒充本店客服…… 请各位顾客务必认准，顾客和非本店客服微信的一切交易事务与本店无关。”

在被访的深圳人中，大多数对于华强北的美妆仍持有怀疑态度，并表示自己不会去购买，会选择去专柜或者通过靠谱途径入手。有在明通拿货的顾客告诉新浪财经，她一般都会帮衬熟悉的店铺，“像眼影这类的假货会少点，一般假货比较多的是口红。”

但华强北并没有因为质疑而停下步伐，它只会给予消费者更多选择的机会。与女人世界相隔不到五十米就有一座大型高端商城，其中一层专柜就售卖数十种国际大牌美妆护肤产品。“无论是追求服务、品牌还是追求价格的，都能在华强北得到满足。”

如果你问那个被誉为 “中国电子第一街”的华强北，真的已经落幕了吗？答案并不一定。在今年秋季，一款山寨 Air Pods 蓝牙耳机的出现让沉寂已久的华强北电子市场又 “火了一把”。正品十分之一的价格，堪比原装的性能，让市场目光重新聚焦在华强北模仿能力以及供应链体系上。

“毕竟华强北 · 中国电子市场价格指数还在，而赛格、华强或者新亚洲的电子依旧是领先全国的，华强北强大且完整的产业链优势也是不可替代的”，华强北从业者向新浪财经表示。当年带领华强北走向顶峰的电子产业，即便利润被蚕食，也是他们不会轻易摘下的金字招牌。

华强北自诞生以来就带有多个标签，而捕捉利润与市场才是它的基因。只是在 “小步试错 快速迭代”的深圳步伐及行业风口下，美妆品类在这两年赢得了先机。但是，华强北又是一个流动性极强的市场，美妆不是他们第一个战场，也绝不会是最后一个。

对于华强北灵敏的商家们而言，他们总是在不断寻找下一个风口以及利润增长点。“如果明年我那个美妆店利润再下滑，我就准备转手好了”，姜叔说道。夜幕降临，离开华强北的路上，一家专做包装食品的新商城正在招商，三两工作人员看到有人驻足，便起身上前招呼。2 天时间里，该商城的 28 个门店已经有 8 个被定下。