消息称中芯国际联合 CEO 梁孟松已宣布离职

IT之家 12 月 16 日消息 12 月 15 日晚间，中芯国际（688981，SH）发布公告称，蒋尚义获委任为董事会副董事长、第二类执行董事及战略委员会成员，自 2020 年 12 月 15 日起生效。蒋尚义曾于 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 6 月 21 日担任中芯国际独立非执行董事。

值得注意的是，此次中芯国际董事会表决通过关于委任副董事长、执行董事的议案，其中董事梁孟松无理由投弃权票。

据第一财经报道，与此同时，据业内人士确认，中芯国际联合首席执行官梁孟松在会中向董事会递交书面辞呈。但中芯国际官方尚未回应该消息。

据中国基金报报道，中芯国际董事长周子学力邀蒋尚义回归，担任副董事长，引爆并未事前知情的梁孟松不满，故而愤而向董事会提出书面辞呈。梁孟松表示，此次的蒋尚义出任中芯国际副董事长一职的人事变动，其是在 12 月 9 日才被董事长周子学告知，此前对此一无所知。

中国基金报报道中指出，网上传出梁孟松在董事会上公布了一份辞职声明。在声明当中，梁孟松表示，自 2017 年 11 月担任中芯国际联席 CEO 至今已有三年多，几乎从未休假，在其带领的 2000 多位工程师的尽心竭力的努力下，完成了中芯国际从 28nm 到 7nm 工艺的五个世代的技术开发。梁孟松强调，这是一般公司需要花 10 年以上时间才能才能完成的任务。

IT之家获悉，梁孟松于 2017 年 10 月 16 日成为中芯国际执行董事兼联合首席执行官。