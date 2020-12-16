荣耀手机成立 7 周年，赵明：今天是新征程第一站，荣耀新品将很快与大家见面

IT之家12月16日消息 12 月 16 日，今日是荣耀成立 7 周年的日子，荣耀公司 CEO 赵明微博发布公开信表示，在这个特殊的日子，感谢用户和伙伴们一直以来对荣耀的关爱和支持。

赵明还表示：今天，是新征程的第一站，我们将和粉丝一起畅聊、探讨和碰撞，憧憬下一个七年；一个月后，我们还将在一年一度的粉丝年会上，与天南海北带着故事的你们齐聚一堂，共话未来。

赵明称，未来将持续为消费者打造设计惊艳、性能卓越、体验超凡的产品。“寒随一夜去，春逐五更来，荣耀的新品将很快与大家见面。”“让我们一起乘风破浪，再创荣耀。”

消息称，荣耀下一款产品预计为荣耀 V40，将搭载联发科天玑 1000+ 5G 芯片。

11 月，华为官方发布声明宣布，决定整体出售荣耀业务资产，收购方为深圳市智信新信息技术有限公司。

此前据腾讯《深网》报道，荣耀 CEO 赵明在一场员工沟通会上明确提出，荣耀的目标是成为国内手机市场第一。赵明还提到，除了手机之外，其他产品也会继续做。

IT之家了解到，月初，高通公司总裁安蒙在骁龙技术峰会上被问及高通与新荣耀合作时表示，作为市场新的参与者角度，高通感到高兴，期待未来与荣耀的合作。一位接近高通的消息人士表示，高通与荣耀的谈判进展非常乐观，双方已接近达成供应合作。另外来自 Digitimes 的报道称，消息人士透露，联发科已计划明年开始向荣耀供应 5G 芯片。

下面是公开信全文：