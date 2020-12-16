北京市明年 1 月 1 日起可凭医保电子凭证就医结算

IT之家 12 月 16 日消息 根据北京市医疗保障局的消息，北京将从 2021 年 1 月 1 日起正式启用医保电子凭证，确保持社会保障卡就医结算流程不变，新增应用医保电子凭证就医结算，并逐步探索应用人脸识别技术就医结算。

官方表示，基本医疗保险参保人员通过本市认证的渠道平台（如北京通App、国家医保服务平台App、微信、支付宝和金融机构App等）激活医保电子凭证后，可在本市定点医疗机构通过扫描医保电子凭证，确认参保人员身份，进行就医结算。同时，北京市将逐步探索在试点医疗机构实现应用人脸识别技术，通过扫描人脸确认参保人员身份，进行就医结算。

IT之家之前曾报道，根据国家医疗保障局的消息，目前医保电子凭证全渠道用户量超过 3 亿，全国统一医保信息平台预计将在 2021 年底前投入使用。

2020 年 10 月，国家医疗保障局医保信息平台项目主体建设完成，为建成纵向贯通、横向联通、内外互通、生态融通的全国统一医保信息平台奠定了坚实基础。2020 年 11 月，全国统一的医保信息平台在广东省率先落地使用，标志着全国平台建设工作进入落地实施阶段。目前，各地积极推进医保信息平台建设，预计 2021 年底在全国范围内投入使用。

官方表示，全国统一的医保信息平台投入使用后，长期困扰医保部门的标准不统一、数据不互认等难题将有效解决。新平台建成将为医保业务办理、监督管理、公共服务、决策分析提供标准化、智能化、便捷化支撑，大幅提升医保服务能力和服务水平。