小米印度发布 Mi QLED TV 4K 电视：搭载 Android TV 10 系统，30W 扬声器

IT之家 12 月 16 日消息 根据外媒 XDA-developers 的消息，今天小米在印度推出了一款高档的 QLED 电视——小米 QLED TV 4K 55，配备 Android TV 10 系统、HDMI 2.1 接口，售价 54999 卢比，约合人民币 4900 元。

IT之家了解到，与常规的 LED 背光 LCD 显示器相比，QLED 显示器使用了额外的一层量子点，这有助于产生更丰富的颜色和更好的对比度。这个词由三星推广开来，但现在已被包括 TCL 和一加在内的许多其他品牌采用。

Mi QLED TV 4K 电视采用 55 英寸面板，边框纤细，屏占比高达 96%。从正面看，设计看起来很像小米电视 5 系列，但有细微差别。这款电视为 4K 分辨率，并支持 HDR10 + 和杜比视界，覆盖了 100% NTSC 色域，刷新率为 60Hz。当检测到 Xbox 或索尼 PS5 之类的主机时，电视会自动切换到游戏模式。

在音频方面，这款电视有 6 个扬声器，包括 4 个全频单元和 2 个高音单元，功率可达 30 瓦。

在软件方面，小米 QLED 电视运行 Android TV 10，此外，这款电视还使用了小米最新版本的专有内容平台——Patchwall 3.0。