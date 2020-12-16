台积电董事长刘德音回应蒋尚义加盟中芯国际：尊重

中芯国际发布公告，宣布委任蒋尚义为公司第二类执行董事、董事会副董事长及战略委员会成员，自 2020 年 12 月 15 日起生效。

蒋尚义是前台积电营运长，也是半导体制造领域的技术大拿。据悉，蒋尚义透露，与中芯国际董事长周子学谈了很久后决定加盟。

此前 2016 年，蒋尚义曾担任中芯国际独立董事，引起业界较大反响。2019 年 6 月，蒋尚义辞任中芯国际独立董事之职。

蒋尚义后加盟武汉弘芯出任 CEO，但今年弘芯被爆出资金链断裂，被地方政府接管。

台积电董事长刘德音回应称，“尊重”。“基本上尚义也是我们的老同事了，尊重他个人的决定、他要去哪里是个人本来的权利。”

刘德音表示，认同蒋尚义关于 chiplet（小芯片）的想法，台积电已经发展十多年，有助于 3nm 工艺提升性能。

蒋尚义则表示，非常热衷先进封装技术和小晶片（Chiplet），在中芯国际实现我的理想会比较容易。

与此同时，蒋尚义此前在台积电的同事、中芯国际联合 CEO 梁孟松表达了对蒋尚义加盟的强烈不满，并向中芯国际提出了辞呈。

梁孟松亦是半导体制造技术大拿。在辞职声明中，梁孟松表示，自 2017 年 11 月担任中芯国际联席 CEO 至今已有三年多，几乎从未休假，在其带领的 2000 多位工程师的尽心竭力的努力下，完成了中芯国际从 28nm 到 7nm 工艺的五个世代的技术开发。梁孟松强调，这是一般公司需要花 10 年以上时间才能才能完成的任务。