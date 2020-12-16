苹果明年上半年 iPhone 产量同比大增，台积电有望成大赢家

12 月 16 日消息，据国外媒体报道，由于支持 5G 网络连接的 iPhone 12 系列需求强劲，加之部分厂商销量下滑，对 iPhone 的需求上升，苹果明年上半年 iPhone 的产量，较今年同期将有大幅提升。

从外媒的报道来看，苹果是向供应商下达了在明年 1 月到 6 月生产最多 9600 万部 iPhone 的代工订单，较 2020 年同期增长近三分之一，除了主要的 iPhone 12 系列，还包括 iPhone SE 和 iPhone 11。

iPhone 的产量同比大增，也就意味着 iPhone 供应链的相关厂商将会因此而受益，芯片代工商台积电就是其中之一。

无论是 iPhone 12 搭载的 A14 仿生处理器，还是 iPhone 11 系列及 iPhone SE 所搭载的 A13 仿生处理器，都是由台积电独家代工，其中 A14 采用的 5nm 制程工艺，A13 是第二代的 7nm 工艺。

由于苹果明年上半年计划生产的 9600 万部 iPhone 中，支持 5G 网络连接的 iPhone 12 系列将占有较大比重，这也就意味着台积电在明年上半年，仍需要采用 5nm 制程工艺为苹果代工大量的 A14 处理器。

台积电的 5nm 工艺是在今年一季度大规模投产的，三季度为他们带来了 9.7 亿美元的营收，按台积电方面预计的贡献全年 8% 的营收，5nm 工艺在四季度的营收将不会低于 26.47 亿美元。

此前曾有分析师预计，台积电采用 5nm 制程工艺代工的 12 英寸晶圆，单片的成本接近 1.7 万美元，远高于 7nm。拆解 iPhone 12 后零部件成本显示，A14 处理器的成本仅次于 OLED 屏幕，是成本第二高的零部件。