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联想为锐龙版拯救者笔记本发布 “冬季”BIOS：解决电池低温时运行缓慢的情况

2020/12/16 18:07:12 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家12月16日消息 根据联想营销@Y哥不是Y鸽 的消息，在冬天，拯救者 R7000/R7000P/R9000X 可能在不接充电器且电池低温的情况下使用出现开机和运行缓慢，主频一直在0.38~0.39GHz的情况。为此，官方发布了“冬季”BIOS。

联想官方表示，全国天气进入冬季寒冷季节。当电脑长时间处于低温环境下导致内部电池温度低于10℃时，锂电池内系统会触发低温安全保护机制，主动限制电池的放电能力（电流变小），电脑开机检测到电池温度过低。电流过小时，为了防止意外关机，主动限制CPU主频（0.38~0.39GHz）来避免。当电池温度上升到10℃以上后，电脑重新检测到电池的新温度，将自动解除CPU主频限制，这样电脑CPU主频限制解除，运行速度将恢复正常。

IT之家了解到，联想给出的解决方案是更新特殊版本BIOS：

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关键词：联想笔记本电池

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