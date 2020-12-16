英特尔发布傲腾 H20 混合式固态盘：32GB 3D XPoint 内存 + 1TB QLC 闪存

IT之家 12 月 16 日消息 今晚，英特尔宣布推出两款新的傲腾固态盘产品，即全球运行速度最快的数据中心固态盘英特尔傲腾固态盘 P5800X，以及能够为游戏和内容创作提供高性能和主流生产力，面向客户端的英特尔傲腾 H20 混合式固态盘。

▲英特尔傲腾 H20 混合式固态盘

根据外媒 AnandTech 的报道，英特尔傲腾 H20 混合式固态盘计划于 2021 年第二季度推出，可能会配备 670p 同款的QLC NAND闪存，仍将支持 PCIe Gen3。英特尔傲腾 H20 混合式固态盘将配备512GB或1TB的QLC NAND闪存，配有32GB的3D XPoint内存。

IT之家了解到，英特尔还透露即将面向云和企业级用户发布代号为“ Crow Pass”的第三代英特尔傲腾持久内存。

英特尔表示，傲腾持久内存通过双倍数据速率总线连接CPU，能够以DRAM的速度直接进行加载和存储访问，同时它也兼具非易失性，融合了内存和存储的最佳特性。

此外，英特尔将通过其代号为“ Crow Pass”的第三代英特尔傲腾持久内存和代号为Sapphire Rapids的英特尔至强可扩展处理器进一步增强和扩展其独特的内存和存储产品组合。