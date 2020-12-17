Facebook 指责苹果：利用隐私问题进行反竞争行为

据报道，周三 Facebook 指责竞争对手苹果公司从事反竞争行为，这为两大科技巨头围绕苹果 iOS 14 系统隐私改革计划长达数月的对峙打响了又一枪。

“苹果公司利用自己对 App Store 的控制，以损害创造者和小型企业的利益为代价，为自己谋利，这是一种反竞争行为。Facebook 负责广告和商业产品的副总裁丹 · 利维（Dan Levy）告诉记者。

这家全球最大的社交媒体公司在各大报纸上刊登整版广告，批评苹果的计划。苹果的计划将限制应用程序从人们的手机中收集数据用于定向广告。

该公司在一篇博客文章中表示，苹果自己的个性化广告平台将免受 iPhone 制造商对其他公司实施的新要求的约束。

苹果公司没有立即回复置评请求。

苹果公司 6 月份表示，此类活动需要弹出一个通知，询问 iOS 用户 “在其他公司的应用程序和网站上追踪你的许可”，数字广告公司预计，大多数人会对此表示拒绝。

利维表示，尽管 Facebook 不同意苹果的做法，但它会遵守新规定，并显示提示内容。“如果我们想让我们的应用程序在 App Store 中出现，我们别无选择，”他说。

他拒绝透露 Facebook 是否会采取任何行动回击这一政策。

Facebook 和苹果还围绕苹果向 iOS 设备上的应用程序收取的佣金问题发生争执，Facebook 再次与受该政策影响最大的小型开发商站在一队。

反对苹果公司的声音持续高涨。由《纽约时报》和《华盛顿邮报》等成员组成的数字媒体行业协会 Digital Content Next 周三表示，该协会已经加入了 “应用程序公平联盟”（Coalition for App Fairness）。

该非营利组织包括 Epic Games 和 Spotify 等成员，它呼吁世界各地的监管机构打击 “反竞争”的应用商店行为，比如苹果将应用内购买的收入削减 30%。

Facebook 此前曾试图向用户推送有关苹果收费的通知，但称苹果拒绝了它的 “透明度通知”。

Facebook 在一篇博客文章中表示，在 Epic Games 挑战佣金规则的联邦反垄断诉讼中，Facebook“致力于提供相关信息”，但拒绝透露将如何参与诉讼。

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