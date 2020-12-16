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苹果隐私标签打脸 Facebook：收集信息超级多，标签长度就有好几页

2020/12/16 9:15:58 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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据报道，本周早些时候苹果更新 App Store，里面开始显示 App 收集的用户数据类型。其中，Facebook 收集的信息格外引人关注。App Store 标签显示 Facebook 收集多种用户数据，光是标签长度就有好几页

在过去 5 年里，苹果与 Facebook 的冲突越来越严重，因为它们有着不同的业务模式。苹果是一家硬件公司，靠销售硬件赚钱。最近几年苹果越来越重视隐私，这使得一些公司收集用户数据越来越困难，重视隐私也成为了苹果产品的一大竞争优势。

Facebook 不一样，它靠广告赚钱，只有获得用户信息才能帮广告主发送定向广告。Facebook 指责苹果大打隐私牌实际是为了追求利润。Facebook 还解释称，它的 App 和网站都有隐私设置，用户可以自己设定隐私选项。

上周，Facebook 子公司 WhatApp 也指责苹果，说隐私标签不利于竞争，因为一些苹果应用预装到 iPhone，它们在程序店没有隐私清单或者隐私标签。

到底隐私标签里面有什么信息呢？在 App 下载页面可以看到 App 收集的数据，主要分两类，一类是 “用来追踪你的数据”，另一类是 “与你有关的数据”。

看看 Facebook 收集的数据，它会用通讯录信息、标识符及其它信息追踪用户，或者帮助其它 App、网站发送定向广告；另外它还会收集许多与用户身份有关的信息，比如健康健身信息、采购信息、地理位置信息、联系人信息。

如果点击并查看详细信息，那就更是触目惊心了。页面显示，Facebook 会用金融信息、用户内容发送定向广告，并为 Facebook 自己的分析服务收集敏感信息。

Facebook 隐私标签之所以给人留下深刻记忆，可能最重要的还是它的长度，在手机上居然要几屏才能显示完。由此可见，Facebook 收集的信息真的很多。

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关键词：苹果隐私Facebook

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