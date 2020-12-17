苹果 iOS 14.4/iPadOS 14.4 开发者预览版 Beta 发布

IT之家 12 月 17 日消息 在 iOS 14.3/iPadOS 14.3 正式版更新几天后，苹果今天凌晨发布了 iOS 14.4/iPadOS 14.4 开发者预览版 Beta 1，版本号 18D5030e 。

iOS 14.4 开发者预览版 Beta 1 已通过设置应用进行 OTA 更新。像往常一样，如果更新没有立即出现下载，请继续检查。

iOS 14.3 正式版在本周早些时候面向公众发布，带来了各种显著的变化。其中一些变化包括对 Apple Fitness + 和 AirPods Max 无线耳机新品的支持，另外为 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 提供 ProRAW 照片格式支持，以及对 Apple TV 应用增强。

我们还不知道 iOS 14.4 更新中包含了哪些内容，但它很可能集中了 iOS 14.3 版本中无法包含的Bug修复和性能提升。作为14.x版本的大更新，它还可能会引入新的特性和功能。

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