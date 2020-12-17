诺基亚执行团队将缩减至 11 人：首要目标 “在 5G 领域复制 4G 成功”

据外媒报道，诺基亚 CEO Pekka Lundmark 分享了有关诺基亚转型战略的更多细节，他表示，这项行动将持续至 2023 年底。

诺基亚的执行团队将从 17 人缩减至 11 人，至少 1.4 万名员工将从公司职能部门转移到诺基亚的四个新业务集团（business group），这四个业务集团的领导人已经任命完毕。

可能会导致诺基亚的部分业务剥离或者转型至其他框架的更重要的决定，已经被暂时推迟，该公司具有四个主要业务部门的新公司结构将于 2020 年 1 月 1 日正式启动。

诺基亚未提供 2021 年或未来几年的财务指导信息，但预计将在几个月内与投资者分享更多细节。

Tommi Uitto 将担任 Mobile Networks 业务集团总裁，这是诺基亚最大的业务，但也是诺基亚面临的最大挑战之一，因为该公司将继续执行一项为期多年的计划，从高成本的片上系统芯片转向 FPGA。Mobile Networks 业务部门包括诺基亚的 RAN、微波无线链路产品以及网络规划、部署和支持服务，该业务部门预计在 2021 年将不会恢复盈利，但是 Pekka Lundmark 表示，他相信该部门最终将能够改善其财务业绩。

他说，公司的首要目标是 “在 5G 领域复制 4G 的成功”。“预计（2021 年）的利润率大致为零，但长期而言将出现显著改善。明年将是充满挑战的一年，北美地区的利润率和定价压力尤为强劲。”

截至目前，诺基亚已经达成了 133 项 5G 商用协议合作，Pekka Lundmark 表示，该公司决心提高其在 Open RAN、虚拟化 RAN 方面的市场地位，并扩大其在私有企业专网方面的市场份额。

Network Infrastructure 业务部门（包括诺基亚的 IP、光网、固网和海底网络在内）将由 Federico Guillén 领导。Cloud and Network Services 业务部门（包括通信软件、移动核心网、企业业务、认知和托管服务）将由 Raghav Sahgal 领导。Nokia Technologies 业务部门（包括诺基亚的专利、技术和品牌授权）将由 Jenni Lukander 领导。

Pekka Lundmark 表示，这四个业务部门是根据诺基亚的客户典型购买情况而成立的，以降低复杂性并分散决策权。他说，每个业务集团的总裁将对各自部门的表现负责。

Pekka Lundmark 说：“目前的组织结构到今年年底仍然有效，这个组织结构在很多方面实际上相当复杂，而且管理团队庞大。”他说。“在目前的模式下，即使是一个相当简单的移动接入网交易，也有 5 个管理团队成员在某种程度上要为这笔交易负责，这需要大量的协调和工作。”

他说，从明年 1 月份开始，“（公司组织结构）将非常简单，它将集中在一个业务集团，即整个网络的一部分，网络的其他部分也将遵循同样的逻辑。”