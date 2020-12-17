中华电信、高通开通台湾地区首个 5G 毫米波专网

据台湾媒体报道，昨日，中华电信联手高通，在台湾日月光集团开通了岛内首个、也是全球第一座 5G mmWave 企业专网的智慧工厂。

此前，中华电信就表示，毫米波频段将主要用于 5G 专网服务。

中华电信宣称，公司积极响应政策，发挥在 28GHz 最大连续频宽 600MHz 优势，与产业合作，打造全台湾、也是全球第一座 5GmmWave 企业专网的智慧工厂，促进 5G 产业发展，提升智慧制造生产效益为目标。

中华电信致力与产官学合作，推动产业创新，进而提升台湾整体产业竞争力。中华电信在此次日月光企业专网建设中，结合台湾本地设备商的 5G 基站设备，未来中华电信也将持续广结盟策略，结盟全球众多跨领域合作伙伴，共同发展企业垂直领域应用。

参与此次 5G mmWave 企业专网智慧工厂 28GHz 频谱基站建设的台湾厂商，包括电信宽带设备厂中磊电子，智慧视觉解决方案供应商华晶科技，还有多家采用高通技术的 5G 垂直应用开发商，例如，仁宝电子的 5G MR 眼镜以及第一届 “高通台湾创新竞赛”入围团队灼灼科技的人工智能检测系统。

这座智慧工厂将具备 “AR 远端维护协作”能力，可监视透过 5G 企业专网上千个节点回报的大数据，一旦监测出问题，即能在线上与工作人员戴上 5G+AR 眼镜进行远端修护、远端协作；此外，“AI+AGV 智慧无人搬运车”除了搬运东西，也能自动巡检。

台湾地区 5G 在今年 7 月启动商用，建设和应用程度相比其他地区严重落后。