发布一个月后，苹果 M1 芯片 Mac 的常用软件体验怎么样了

昨天，有 “苹果优秀开发者”之称的微软公司，推送了其 Microsoft 365 新版本，这次更新的最主要变化，就是支持了苹果的 M1 芯片，让这套中国用户人人皆知的办公必备软件（Office 系列）支持了新电脑。

国外一家网站实时统计应用支持 M1 芯片的情况

在更新之后，最核心的 Office 应用，包括 Word、Excel、PowerPoint 和 OneNote 现在能够在 M1 Mac 上运行得更流畅了。微软使用了 Universal，也就是通用程序，所以这些软件也将继续在英特尔芯片的 Mac 上正常运行。

微软 Office 应用成为通用应用

那么，除了微软 Office，我们日常使用的软件，哪些已经适配了 M1 芯片，使用体验有如何呢？ 新浪数码帮您大致盘点了一下，按我们日常使用的类型来进行简单分类：

一、社交通讯类

社交应用早已成为我们日常生活中不可取少的部分，QQ 和微信其中的代表。在 M1 芯片的 MacBook Pro 上，微信和 QQ 都能顺利运行，并且日常使用畅通无阻。

QQ 已经是通用应用，微信还不是

不过这两款应用还有所区别，QQ 是通用应用，也就是专为 M1 芯片优化过，原生支持 M1 芯片。而微信还是 Intel 应用，通过 Rosetta 2 转译过来。虽然 M1 芯片的 MacBook Pro 运行微信不成问题，但是有时打开别人发过来的较大的图片或分享的文章，会有卡顿的情况出现。

微博 App 原本没有 Mac App，但是由于 M1 芯片的特殊性，让 iOS 和 iPadOS 上的应用可以在 Mac 上运行，所以我们也尝试了为 iPad 设计的微博 App。

在 Mac 上运行微博 App

这款应用在 M1 芯片 MacBook Pro 上可以流畅运行，日常发发微博完全没问题。它的窗口大小可以任意拖动，不过无限拉长之后，UI 会显得不太自然。让我意外的是，由于 iCloud 同步了 iPhone 上的照片，所以电脑上的微博 App 可以直接选择手机里的照片发布。

二、日常办公类

许多用户购买 Mac 就是为了生产、办公，所以生产力工具能否顺利运行，很大程度上决定了 M1 芯片 Mac 是否成功。作为数码编辑，我们常用的办公软件包括微软 Office 或 WPS、Photoshop、Final Cut Pro 等等。

文章开头我们已经提到，微软 Office 全家桶已经可以在 M1 芯片 MacBook Pro 上流畅运行，它们也都从 Intel 应用升级成了通用应用。

Photoshop 测试版已经支持 M1 芯片

Photoshop 对于设计小伙伴来说是必不可少的工具。Photoshop 测试版目前已经为 M1 芯片优化，而其他版本还是 Intel 应用。我自己使用的不是为 M1 优化的测试版，在导出文件时偶尔会出现卡顿，让人觉得很闹心。

苹果自家的 Final Cut Pro 剪辑工具就不用多说了，在这阵子使用过程中，一切都很流畅、自然。

浏览器我们也放在这个类别，平常最常用的包括 Chrome、火狐和 Edge。先说最常用的 Chrome，谷歌早已将之升级为通用应用，不仅流畅运行，而且感觉比以前 Intel 版本还快，窗口多开也不会卡顿。

Chrome 早已支持 M1 芯片

火狐浏览器也已经是通用应用，可以很好的在 M1 芯片 Mac 上运行。微软的 Edge 浏览器还是 Intel 应用，我日常将它做为备用浏览器，不会开太多标签页。到目前为止，运行比较顺畅，没发现严重的问题。

三、影音娱乐类

视频类应用我比较常用爱奇艺和腾讯视频，这两款中爱奇艺是通用应用，腾讯视频是 Intel 应用。和大多数 Intel 应用一样，腾讯视频的一些功能初次运行会卡顿一下，应该是后台在进行转译工作，随后就能正常使用了。

爱奇艺运行完全没问题

网易云音乐和 QQ 音乐，目前还是 Intel 应用，两款 App 日常体验也都没什么问题。视频播放器我选择的是 IINA，它被称为 “macOS”最受欢迎的视频播放器，目前也是 Intel 应用，并且可以正常运行。

四、游戏类

实话说，Mac 用户打游戏的机会不多。我自己几乎不在 Mac 上玩任何游戏，不过作为曾经的 PC 玩家，我还是安装了 Steam 客户端，结果自然是没有问题。

试了试 Steam 客户端

还有一些让人意外的 App，例如饿了么，以及上文提到的微博 App——这种本身不是给电脑设计的软件，现在也能在 M1 芯片 Mac 上运行了。

饿了么

跟它们类似的还有：纪念碑谷、美图秀秀、百度贴吧这样的原生在手机上的应用在 M1 芯片 Mac 上运行都没有问题，但是交互需要习惯一下。就拿把 “百度贴吧”和 “百度贴吧 HD”来说，它们的操作逻辑依然是触屏的逻辑，在某些栏目（比如 “进吧”）不支持鼠标滚轮，只能点击拖动翻页（就跟触屏操作一样）。

而像王者荣耀这样的游戏，大家就不用幻想了，它的玩法和操作逻辑实在不适合在电脑上操作，所以也就没有在 App Store 上线。

总结：M1 芯片 Mac 已经成功了一大半

苹果这颗 Arm 架构的电脑芯片成了年终黑科技产品，除了 5 纳米的领先工艺，它也成了苹果 “软硬合一”概念的重新解读——实际上其他厂商早就制作过 Arm 芯片的电脑，但认知度很低，主要原因是没什么软件。

而苹果准备这颗芯片时候，就想好了这个问题的解决方案。除了凭借自己的生态号召力让开发者更新适配版本，也准备了 Rosetta，作为 App 翻译的它，可以将暂时没有适配 M1 的软件转译成可运行的版本，基本上保证了大部分用户的使用体验，并且这种翻译的过程无感，对用来来说只是第一次启动时间会长十几秒而已。

就日常使用来说，M1 芯片 MacBook Pro 完全没有问题，甚至还能做到 Intel 芯片 Mac 不能做的事（运行 iOS 和 iPadOS 应用）。

我们在拿到这款产品的时候，本身对它的期望没有那么高——能满足日常使用需求就算成功。但是现在看来，苹果的 M1 芯片 MacBook Pro 完全超出预期。如今我自己很愉快地在使用这款产品办公，虽然偶尔还是会遇到兼容性问题，但都是些小问题，不影响大局。

这和之前微软的 ARM 芯片产品的体验完全不同，甚至我认为再给苹果和开发者一些时间，完善 M1 芯片的生态，它或许真的可以完全取代 Intel，给 PC 行业带来新的机会。