今年最后一次微软 Edge 浏览器更新，下周支持苹果 M1 Mac

IT之家12月16日消息 微软今日凌晨向开发者通道推送了最新的 89.0.731.0 版 Edge Dev 更新，并宣布将在本周晚些时候支持苹果新 ARM 芯片的 Canary 版本。但对于其他用户来说，这已经是今年的最后一次的 Edge 更新，下一次更新就是明年的新版本了。

Edge Dev 89.0.731.0 更新内容：

新增功能：

启用了 Chromium 对管理策略的支持，以支持 “通过 HTTP 进行基本身份验证”。

添加了强制弹出新窗口进入新标签页（而不是自助服务终端模式）的支持。

添加了用于禁用开发工具 F12 入口的设置选项。

在 “设置”中添加了一个选项，以防止在连接到按流量计费的网络连接时自动下载 Edge 更新。IT之家了解到，该功能目前仅在 Windows 10 上可用。

添加一个系统提示，以显示因系统设置为静音导致浏览器标签静音的情况。

可靠性提升：

修复了固定向导无法打开的问题。

修复了有时无法在沉浸式阅读器中打开页面的问题。

修复了在 Netflix 上播放 Dolby Vision 媒体有时会因错误 D7361-1253 而崩溃的问题。

修复了 Mac 上关闭弹出菜单有时会使浏览器崩溃的问题。

修复了在 Mac 上检查更新时崩溃的问题。

修复了下载文件时崩溃的问题。

修复了从新标签页进行搜索有时会使浏览器崩溃的问题。

修复了如果安装了某些扩展程序，Edge 无法正常关闭或安装更新的问题。

修复了 Edge 无法打开的问题。

更改的行为：

在 SHY 用户界面上添加了延迟，时间介于鼠标离开和消失之间。

修复了使用沉浸式阅读器时无法将项目添加到 “收藏夹”的问题。

修复了关闭选项卡有时会导致其余选项卡与新选项卡按钮之间出现间隙的问题。

修复了在 Mac 上显示更新通知时 Edge 有时会接管屏幕的问题。

修复了始终翻译页面的选项有时不起作用的问题。

解决了以下问题：在有多个密码可用时，在自动填充弹出窗口中选择密码有时会在字段中输入错误的密码。

修复了 “优惠券”提示出现在地址栏中，但弹出菜单中未显示任何比较的问题。

修复了有时无法将 PDF 上的文本注释拖到其他位置的问题。

修复了 “设置”中的个人资料图片有时会损坏的问题。

解决了以下问题：当从收藏夹或历史记录的按钮从工具栏隐藏时打开收藏夹或历史记录菜单有时会导致按钮停留在工具栏上的问题。

修复了有时 Linux 中不会显示 “设置”中 Edge 的更新状态的问题。

弃用了 “页面卸载期间允许弹出窗口”的管理策略。