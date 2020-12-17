中国游戏产业报告：2020 年实际销售收入 2786.87 亿元，同比增长 20.71%

IT之家12月17日消息 2020 年度中国游戏产业年会于 12 月 15-17 日在广州举办，今日中国音像与数字出版协会第一理事长、中国音数协游戏工委主任委员张毅君在年会上公布了《2020 年中国游戏产业报告》。2020 年中国游戏市场实际销售收入达 2786.87 亿元，同比增长 20.71%，这是中国游戏市场连续 5 年增长。报告显示，2020 年中国游戏用户数量达 6.65 亿人。

其中，今年移动端游戏市场实际销售收入达到 2096.76 亿元，比 2019 年增加了 515.65 亿元，同比增长 32.61%。移动游戏市场的实际销售收入占比高达 75.2%。

相比之下，2020 年中国客户端游戏市场实际销售收入 559.2 亿元，网页游戏市场实际销售收入仅为 76.08 亿元，同比都有所下降。

自研游戏海外市场销售收入继续扩大

作为中国本土游戏公司的另一重要市场，2020 年自主研发游戏在海外市场的收入同比增长 33.25%，实际销售收入达 154.50 亿美元，约合人民币 1009 亿元。其中，来自美国收入占比最高，达到了 27.55%，日本的收入占比为 23.91%，韩国收入占比为 8.81%。

电子竞技游戏市场收入增长迅速

2020 中国电子竞技游戏市场收入从 2019 年的 947.27 亿元增长至 2020 年的 1365.57 亿元，增加了 418.3 亿元，同比增长高达 44.16%。

自主研发游戏国内市场收入超 2400 亿

2020 年，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达到 2401.92 亿元，比 2019 年增加了 506.78 亿元，同比增长 26.74%。自主研发游戏销售收入在国内市场中占大多数。

自创 IP 游戏占据主导地位

在收入前 100 移动游戏产品 IP 类型数量占比中，自创 IP 游戏占比为 36%。另有 24%、9% 和 8% 的移动游戏分别由客户端游戏、小说和主机 / 单机游戏改编而来。

移动游戏 RPG 类收入最高

对于不同类型游戏的收入占比，2020 年中国移动游戏产品收入前 100 的产品中各类型游戏分布相对均衡。角色扮演（RPG）类游戏占比最高，为 19.48%；多人在线战术竞技类、设计射击类占比分别为 15% 左右，这三者合计占比 49.8%。

此外，中国自主研发移动游戏海外市场收入前 100 类型中，策略类游戏（含 SLG）收入占比最高，达 37.81%。射击类游戏位居第二，占比 17.97%。

据IT之家了解，该报告由伽马数据协助中国游戏产业研究院进行统计发布。