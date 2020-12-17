vivo 蔡司联合影像实验室东莞挂牌成立：致力于解决移动影像领域技术瓶颈

IT之家 12 月 17 日消息 今天，vivo 宣布与蔡司开启全球影像战略合作，同时 “vivo 蔡司联合影像实验室”在中国东莞 vivo 全球总部挂牌。

IT之家了解到，vivo 与蔡司将会在移动影像多个层面进行深度融合和合作。首先，双方建立 “vivo 蔡司联合影像实验室”，组织各自的技术专家进行联合研发，致力于解决移动影像领域的一系列技术瓶颈，并计划承担影像光学领域的一些重要基础课题研究。

在产品层面，双方通过打造 “vivo 蔡司联合影像系统 “，持续提升移动影像产品体验，即将发布的全新专业影像旗舰 vivo X60 系列产品是vivo与蔡司合作的首次成果落地。

此外，双方还将共建长期影像专题“vivo蔡司大师影像”，通过影像作品去关注时代发展与个体价值，关注时代伟大的创作者。

卡尔·蔡司公司是一家制造光学系统、工业测量仪器和医疗设备的德国企业。公司的名称来源于它的创始人之一———德国光学家卡尔·蔡司。它由卡尔·蔡司、恩斯特·阿贝和奥托·肖特于1846年在耶拿建立。

据介绍，蔡司在 1902年开创的“天塞（Tessar）”镜头是当今大部分手机镜头进行设计和研发的基础。蔡司独家的T*镀膜更彰显了其在防反射镀膜技术上的优势。