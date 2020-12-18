贾跃亭叛将离开 FF 创办的电动车公司都要上市了

美国电动货车创业公司 Canoo 下周将在纳斯达克市场上市交易，计划融资 3 亿美元。有些讽刺的是，这家由贾跃亭叛将创办的电动车公司都要上市了，老贾的 Faraday Future 依然没有量产。

Canoo 2017 年创办于美国洛杉矶，创始人是两名德国人克劳斯 (Stefan Krause)和克兰茨 (Ulrich Kranz)。熟悉贾跃亭和 Faraday Future 公司情况的人对这两个名字不会感到陌生。他们曾经是贾跃亭最为信任的 FF 核心高管，但又因为和贾跃亭矛盾激化，带走大批员工离职创业。愤怒的贾跃亭甚至宣布起诉他们。

Canoo 正是他们两人在离开 FF 之后创办的电动车初创公司，最初命名为 Evelozcity，去年改名为 Canoo。与 FF 定位高端电动轿车不同，Canoo 从一开始就将产品定位在电动商用车，意在打造价格平民的电动巴士用于出租和载客服务。克劳斯目前是 Canoo 的董事长，而克兰茨担任 CEO 职位。

时间回到 2017 年 1 月，贾跃亭亲自来到美国拉斯维加斯举办的 CES 大会，发布了 FF 的首辆豪华电动车 FF91，预计定价超过 20 万美元。当时国内的乐视控股已经爆发资金危机，贾跃亭已经无法像此前那样源源不断地为 FF 提供资金，FF 在美国也爆出了拖欠供应商和工程方款项的危机。FF 在拉斯维加斯郊区号称投资 10 亿美元的电动车工厂早在 11 月就已经停工，巨大的荒漠厂区只是平整了一半土地。

已经资金断裂的贾跃亭希望克劳斯的加盟可以帮助 FF 完成 10 亿美元 A 轮融资，用于建厂投产 FF91。克劳斯在汽车行业拥有三十年从业经验，更曾经担任过宝马、德意志银行和全球顶级私募基金华平资本 (Warburg Pincus)的 CFO 和高级顾问，累计完成过超过 200 多亿美元的融资经历。看起来他是 FF 融资的最好负责人。

贾跃亭一度非常相信克劳斯。2017 年 3 月入职 FF 之后，克劳斯不仅主管融资事务，兼任 CFO 兼 COO 职位，负责公司日常管理事务，扮演着代理 CEO 的角色。四个月后，在克劳斯的引荐下，曾经负责宝马汽车 i 系列电动车的宝马高级副总裁克兰茨也加入了 FF 出任 CTO 职位。然而，原本说好两个月就能完成的 10 亿美元融资始终未能完成。

那年 7 月份贾跃亭顶着跑路的骂名，抛下乐视在国内的烂摊子，从北京借道香港来到美国洛杉矶。他随后深入参与了 FF 的日常管理和融资工作，和克劳斯的矛盾也开始逐渐激化。据 FF 内部人士当时向新浪科技透露，克劳斯的确为 FF 找到了不少对 FF 感兴趣的潜在投资人，但他们都因为贾跃亭对 FF 的绝对控制权而存在顾忌。克劳斯也向 FF 核心员工暗示，贾跃亭是阻碍 FF 融资的直接原因。但在贾跃亭看来，自己绝不可能放手 FF 的控制权，克劳斯是在勾结投资人逼自己走人。

2017 年 10 月，克劳泽在中国香港一个会议上会见了几位投资人，拿到他们的投资承诺之后，决定自己创办一家电动车公司。劳斯和克兰茨离职的同时，还带走了 FF 的诸多核心技术人才，包括：供应链主管、IT系统主管、内设和品牌主管，甚至还有贾跃亭最为看重的宝马电动车设计师、韩裔美国人 Richard Kim。

当时的 FF 本就处在频临破产的边缘；被质疑领导才能、又被惨烈挖角的贾跃亭最终暴怒。在两人离职半个多月后，FF 发表声明宣布解雇这两位德国高管，还表示要采取法律行动。“克劳斯不仅没有给公司做出实质贡献，反而存在失职、渎职甚至涉嫌违法的行为，严重损害了公司和投资人的利益。法乐第正在对其采取法律行动。”不过，这起诉讼已经在 2018 年达成了和解。

离开 FF 之后的两位德国人拉走了 FF 的技术班子，开始了自己的电动车创业。总部设在距离 FF 只有半小时车程的洛杉矶 Torrance。与深陷破产边缘的 FF 不同，Canoo 的创业进程比较顺利。去年 9 月，Canoo 在洛杉矶发布了自己基于租赁模式的首款电动客车，新车定位在 7 座 MPV，续航 400 公里，通过委托方式代工生产，计划在 2021 年上市 (后来推迟到 2022 年)。

今年 2 月，Canoo 与韩国现代汽车集团达成合作，共同开发下一代电动车平台，用于未来的现代和起亚车型。现代汽车此前刚刚宣布要投资 870 亿美元，推动公司的电动化转型，这起投资是其中之一。此外，Canoo 还和德国汽车部件巨头 Magna 达成了战略合作。

就在本周，Canoo 还发布了另外一款新车 MPDV(多用途交付车辆的简称)，专门用于最后一公里的快递交付。这款电动货车预计 2022 年投产，预计定价 3.3 万美元。

尽管一辆车都没有上市，Canoo 也不愿错过上市融资的时机。今年 9 月，Canoo 买了一家空壳公司 Hennessy Capital Acquisition，以借壳的方式在纳斯达克实现上市，股票代码 CNOO。这也是今年美国第四家通过 SPAC 借壳方式上市的新能源汽车，此前这么做的有 Nikola、Fisker 和 Lordstown Motors。

刺激这些电动车创业公司蜂拥上市的，自然是今年飙升的美国股市。电动车更是今年涨幅最为迅猛的行业类股。特斯拉股价今年以来甚至飙升了超过七倍，市值超过 6000 亿美元。而打着氢燃料车招牌的 Nikola 市值也一度突破了 400 亿美元，随后技术遭到质疑之后才大幅下跌。中国三家电动车公司 (蔚来、小鹏和理想)也都迎来了市值飙升。蔚来的市值甚至超过了 680 亿美元。

相比之下，FF 过去四年却一直处于等融资的尴尬状态，甚至数次陷入破产的边缘，不得不大幅裁员，量产新车更是遥遥无期。虽然他们在 2018 年曾经得到了恒大的投资，(约定三期投资 20 亿美元，实际一期投资 8 亿美元)，但许家印和贾跃亭的合作关系只维持了不到一年，2018 年秋季双方就因为控制权之争而分道扬镳。

在过去的两年，FF 的量产上市计划一拖再拖。在资金链断裂的压力下，去年 9 月，贾跃亭请来了拜腾汽车的联合创始人、前宝马汽车电动车项目主管毕福康 (Carsten Breitfeld)担任 FF 创办五年来的首位 CEO。贾跃亭承诺放手决策控制权，将自己的持股转移给一个债权人信托，用于解决他在国内高达 36 亿美元的债务。

今年 5 月，贾跃亭的破产重组计划终于得到了债权人超过 80% 投票权的支持。FF 终于摆脱了过去几年因为贾跃亭债务危机带来的阴影，可以开始正常的融资。今年 10 月，FF 宣布完成了 4500 万美元的过桥融资贷款。但对造车来说，4500 万美元只是杯水车薪，而且还是债权融资贷款。

最新的消息是，FF 又生产出了几辆预量产 FF91。此时距离 FF91 发布，已经过去了将近四年时间。