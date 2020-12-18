国产沙盒游戏《帝国神话》上线 Steam：东汉背景，64 平方公里自由建造

IT之家 12 月 18 日消息 一款名为《帝国神话》的国产沙盒游戏已经上线 Steam，发售时间待定。官方表示，《帝国神话》是一款以公元 3 世纪的东方大陆为背景，高自由度玩法为核心的冷兵器战争沙盒网游，游戏64平方公里内几乎所有的野生资源均可采集、砍伐、驯养或猎取，你可以在任何地方建造任何自己理想的建筑或是城池。

IT之家了解到，这款游戏的推荐配置为 i5+GTX 1060，对 PC 的性能要求不算太高。

游戏介绍：

以公元3世纪的东方大陆为背景，你将在残酷暴虐、战乱纷飞的时代环境中，面临饥寒交迫的困局，也将切身感受弱肉强食的生存法则。

在这个拟真世界里，一草一木都可以采伐，每一个物件都将通过创造获得，招募追随者，发挥创造力与想象力，来打造自己理想的“帝国”吧！

丰富的战斗操作细节，让攻城略地更富临场感。合理运用自身在攻城器械、武器、兵种角色上的深刻理解与操作技巧，与其他玩家形成默契配合，才能在宏大战场中取得优势。

在野外寻找、驯养优质血统的马匹，并培育它们的后代，不断壮大的马棚和强大的战马阵容，让你在危机四伏的马战中立于不败之地。

善战并不代表拥有一切。探寻大隐于市的能人异士辅佐，与其他玩家达成合作、同仇敌忾，进而提升社会地位，拓展帝国版图，这将更加考验玩家的领导谋略与社交能力。

丰富的角色生涯共同推动帝国崛起。除多种特色战斗分支外，还有种植、锻造、烹饪、驯养、狩猎等诸多经济生产职能，玩家各司其职、协作配合，方能为帝国发展提供源动力。