vivo 发力手机影像：全球布局七大研发中心，资金投入 “上不封顶”

12 月 17 日，vivo 正式宣布与蔡司成为全球影像战略伙伴，同时 “vivo 蔡司联合影像实验室”在东莞 vivo 全球总部挂牌，即将发布的旗舰机 vivo X60 系列是 vivo 与蔡司合作的首次成果落地。

与蔡司达成战略合作，意味着 vivo 手机影像发展迎来了又一个全新的转折点。在合作发布会后，李卓与包括搜狐科技在内的媒体进行了交流，话题包括 vivo 与蔡司合作的过程、vivo 在影像系统方面的布局等。

据了解，vivo 将影像定位为企业核心长赛道之一，已在全球多地布局影像研发中心，目前研发人员超 700 人。vivo 影像产品总监李卓表示，vivo 在影像方面研发投入在 2 年前就超过了 200 亿元，后面改成基于消费者需求之上的”上不封顶 “。

今年，友商也不断推出诸如屏下摄像头、大光圈伸缩式摄像头等黑科技。对于前沿影像科技的探索，李卓告诉搜狐科技，”这些新技术我们都有不断尝试，但 vivo 的风格是当一项新技术还不成熟、或者不能商用时，不会对外过度宣传。“

全球布局七大研发中心，资金投入 “上不封顶”

对于手机厂商来说，影像系统乃 “兵家必争之地”，vivo 也不例外。

“要做好手机影像，光学系统、感光元件、芯片的处理以及算法四个方面哪一块弱了都不行。”李卓表示，vivo 在这四大领域做了系统性的布局。

据了解，vivo 从 2017 年开始陆续在全球布局影像研发中心，现在已经有七大研发中心，研发人员超 700 人。比如日本东京的研发中心主要进行光学和半导体方面的研究；圣地亚哥的研发中心主要做图象处理引擎，还负责跟谷歌合作，“毕竟是运行在谷歌的影像系统之上”；东莞有专门的硬件研发团队；杭州有算法研究中心，成果主要是人像算法、夜景算法等。

“哪里有全球影像行业最优的人才和资本，我们的研发中心就设立在那个地方。”这是 vivo 研发中心布局的思路。李卓还透露，vivo 的影像研发中心有一个特点，就是专心只做影像，不是综合型的。

而关于蔡司与 vivo 的联合实验室，李卓透露在东莞、东京、德国有驻点，“但因为疫情期间人员的往来比较困难，所以我们主要通过视频会议的方式交流。”

联合蔡司探索手机光学极致

对于 vivo 与蔡司的合作，李卓表示这是双向选择的过程。”vivo 和蔡司互补，蔡司是传统的光学巨匠，而 vivo 擅长之处在于计算摄影时代的算法、平台，双方的目标是探索手机光学的极致。“

李卓透露，vivo 最早一次和蔡司的接触可以追溯至好几年前，后来双方也一直保持着非常多的联系，比如蔡司高层专门参观我们的工厂产线，与我们进行影像技术的交流和座谈等。

在手机影像系统领域，传统光学有两个经典问题：一是怎么小型化；二是要更高素质的镜头，比如更大的光圈、更好的解析力。对此，vivo 和蔡司联合攻坚的方向是，尽可能在非常大的光圈下把解析力保持好。

在双方合作过程中，李卓认为比较大的挑战是蔡司自身的光学标准和手机供应链不太一样，蔡司的标准非常严苛，所以联合研发过程中 vivo 攻克了很多技术难关。