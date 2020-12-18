vivo：X60 将首发三星 Exynos 1080 芯片和 OriginOS 系统，拥有蔡司小蓝标

IT之家 12 月 18 日消息 11 月 18 日，vivo 推出了全新 OriginOS （原 OS）系统，包括行为壁纸、行为图标、天空视窗、时光视窗等多种全新特性。

vivo 官方微博今日正式宣布， vivo X60 系列上全球首发搭载 OriginOS 操作系统。官方宣称，较之前的操作系统而言，全新的 OriginOS 操作系统从用户实际需求出发，在设计、流畅、便捷等方面有所提升，可一定程度上提高用户交互体验。

据介绍，OriginOS 操作系统的设计原则秉持 “本原做设计，设计为本原”，不夸大功能、不忽视细节，首创了全新的桌面架构体系 “华容网格”，用户可以根据自己的需求决定通知内容的呈现方式和系统功能的交互方式，差异化的场景和视觉风格能够适应不同的用户群体以及不同场合需求。

除原 OS 外，与之同时而来的还有新一代三星 Exynos 1080 芯片。这颗 SoC 可满足 5G、AI、高性能游戏和多摄技术等需求，支持沉浸式 VR/XR、智能语音助理识别等应用场景，并在低功耗和高性能之间保持平衡。

值得一提的是，vivo X60 系列搭载第二代防抖微云台技术，有效改善低光照度下的拍摄质量，同时搭配与蔡司合作的光学镜头，拥有蔡司标志性的小蓝 logo。

IT之家了解到，vivo X60 系列将由 “大表姐”刘雯代言，结合之前曝光的 Vlog 和拍摄花絮来看，vivo X60 系列的成像效果较前作 X50 系列有明显提升。