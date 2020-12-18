小米架构调整：新设三大部门，推进手机 X AIoT 战略落地

IT之家 12 月 18 日消息 小米集团公布最新组织架构升级及干部任命，新成立三个互联网一级部门，分别为软件与体验部、互联网业务部、业务中台部，部门总经理分别是金凡、马骥、仇睿恒，均向 CEO 雷军汇报。

据了解，新成立的三大部门均由过去的多个独立部门整合而来。

软件与体验部由原互联网一部、电视部、笔记本电脑部、带屏音箱、相册、云、账号和负一屏等核心体验业务相关部分组成，原互联网一部负责人金凡担任总经理，乔忠良为副总经理。

互联网业务部由原互联网一部的小米移动业务、互联网二部、互联网三部、互联网四部、互联网五部和互联网商业部的广告销售等部分组成，原互联网五部负责人马骥担任总经理，王栋、梁秋实为副总经理。

业务中台部由原商业产品、大数据和云平台的部分业务组成，原互联网二部总经理仇睿恒担任总经理，陈洋、范宇担任副总经理。

据IT之家了解，2018-2019 年，小米曾经成立过多个独立的互联网事业部。这次「重组」之后，几个部门的业务目标更为聚焦。这是小米落实其「手机 x AIoT」核心战略的重要一步。

以下为最新组织架构升级及干部任命全文：

各位小米的同学：

为了落实集团手机 × AIoT 战略，进一步提升小米生态中手机及其它核心设备的互联互通能力及整体体验，继续完善长期可持续的高效商业模式，加强集团数字化能力建设，经集团管理层研究决定，现做如下组织调整及干部任命：

一、成立软件与体验部，由原互联网一部、电视部、笔记本电脑部、带屏音箱、相册、云、帐号和负一屏等核心体验业务相关部分组成。负责手机及其它核心硬件的基础体验和互联互通能力提升，包括各核心硬件上的系统服务、系统应用、帐号和云服务，完善用户整体体验。

1. 任命金凡为软件与体验部总经理，向 CEO 汇报；

2. 任命乔忠良为软件与体验部副总经理，向软件与体验部总经理金凡汇报；

3. 原人力资源部副总经理王旭出任软件与体验部政委，向集团组织部部长刘德和软件与体验部总经理金凡双线汇报。

二、成立互联网业务部，由原互联网一部的小米移动业务、商务部门，互联网二部、互联网三部、互联网四部、互联网五部和互联网商业部的广告销售等部分组成。负责为全球用户提供优质的互联网服务，持续探索创新，提升小米互联网生态价值，构建长期可持续的商业模式。

1. 任命马骥为互联网业务部总经理，向 CEO 汇报；

2. 任命王栋为互联网业务部政委兼副总经理，向集团组织部部长刘德和互联网业务部总经理马骥双线汇报；

3. 任命梁秋实为互联网业务部副总经理，向互联网业务部总经理马骥汇报。

三、成立业务中台部，由原商业产品、大数据和云平台部分业务组成。负责规划并落地小米集团的数字化转型，建设集团数据资产，实现集团的数据化运营和管理，提升整体运营效率。

1. 任命仇睿恒为业务中台部总经理，向 CEO 汇报；

2. 任命陈洋为业务中台部副总经理，向业务中台部总经理仇睿恒汇报；

3. 任命范宇为业务中台部副总经理，向业务中台部总经理仇睿恒汇报。

此任命即日生效，特此通知。

小米集团

2020 年 12 月 18 日

签发人：雷军