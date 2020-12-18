消息称中芯国际将针对 EUV 光刻机与 ASML 谈判

据报道，业内观察人士称，在新任副董事长蒋尚义的帮助下，中国芯片巨头中芯国际将寻求与荷兰半导体设备公司阿斯麦（ASML）就 EUV 光刻设备进行谈判。

报道称，中芯国际一直难以从阿斯麦获得 EUV 光刻设备，尽管阿斯麦在法律上不受某些约束条件的影响，但仍存顾虑。

但据业内观察人士称，在新任副董事长蒋尚义的帮助下，中芯国际将针对 EUV 光刻设备寻求与阿斯麦进行谈判。

本周二晚，中芯国际发布公告称，蒋尚义获委任为董事会副董事长、第二类执行董事及战略委员会成员，自 2020 年 12 月 15 日起生效。

EUV 光刻（即极紫外光刻）利用波长非常短的光，在硅片上形成数十亿个微小结构，构成一个芯片。与老式光刻机相比，EUV 设备可以生产更小、更快、更强大的芯片。

报道称，中芯国际计划利用 EUV 光刻机器，来生产基于 7 纳米以下制程技术的芯片产品。

近日有媒体报道称，中芯国际已经从 20nm 工艺制程，一直攻克到了 3nm 工艺制程，唯一缺的就是 EUV 光刻机。有了 EUV 光刻机，中芯国际也能进行 3nm 芯片的量产。

昨日美国股市收盘时，阿斯麦股价收于 477.30 美元，上涨 1.2%。今日，中芯国际股价收于 55.02 元，下滑 1.77%。