蒋尚义在中芯国际固定年薪 67 万美元，为台积电退休前 20%

中芯国际日前公告，蒋尚义博士获委任为本公司董事会副董事长、第二类执行董事及战略委员会成员，自 2020 年 12 月 15 日起生效。蒋博士曾于 2016 年 12 月 20 日至 2019 年 6 月 21 日担任本公司独立非执行董事。

公告显示，中芯国际为蒋尚义开出了 67 万美元的固定年薪以及年度激励。

台湾媒体注意到了这一点，并分析称，根据台积电股东会年报，蒋尚义退休前担任台积电共同营运长的薪酬，应该与现任台积电董事长、当时也是共同营运长的刘德音处于同一个级别，从其年资和职位来看，应该是 1 亿新台币左右，大约相当于 350 万美元。

中芯国际的薪酬，相当于打了二折。蒋尚义仍然决定上任，背后应该有更大的动机，想完成当年的系统整合大梦。

台湾业界人士提到，蒋尚义加盟中芯国际已不是为了名利，而是仍对半导体的研发有热情与执着，也和他工程师性格有紧密关联，价码不是重点，而是能有适合的舞台让他有所发挥。

蒋尚义在台积电任职时，提出了突破摩尔定律的 chiplet（小晶片）技术，并率先和时任台积电董事长兼执行长的张忠谋建言，张忠谋深深认同，立刻拍板投入该领域。

蒋尚义于 2006 年从台积电退休，梁孟松则是蒋尚义当时最得力的研发干将。

蒋尚义博士的简历如下（来自中芯国际公告）：

蒋博士现年 74 岁，一九六八年于国立台湾大学获电子工程学学士学位，一九七零年于普林斯顿大学获电子工程学硕士学位，一九七四年于斯坦福大学获电子工程学博士学位。蒋博士在半导体工业界的 45 年中，曾参与研发 CMOS、NMOS、Bipolar、DMOS、 SOS、SOI、GaAs 镭射、LED、电子束光刻、矽基太阳能电池等项目。在台湾积体电路制造股份有限公司（以下简称 “台积电”），蒋博士牵头了 0.25μm、0.18μm、0.15μm、0.13μm、90nm、65nm、40nm、28nm、20nm 及 16nm FinFET 等关键节点的研发，使台积电的行业地位从技术跟随者发展为技术引领者。毕业后，彼曾在德州仪器和惠普公司工作。其后，彼于一九九七年返回台湾，任台积电研发副总裁。于二零一三年底退休时，蒋博士的职位是共同首席运营官。之后，蒋博士曾担任台积电董事长顾问、本公司独立非执行董事及武汉弘芯半导体制造有限公司首席执行官。

蒋博士的成就得到了诸多奖项的认可。于二零零一年，蒋博士名列《商业周刊》杂志评选的 50 位「亚洲之星」之一，以表彰他在带领台积电研发团队突出表现过程中展现的领导力、视野和决心。于二零零二年，蒋博士被评为国际电气和电子工程师协会终身会士。于二零一三年，蒋博士获得潘文渊文教基金会 ERSO 奖，同年被评为国立台湾大学杰出校友。于二零一五年，蒋博士获得国际电气和电子工程师协会 Ernst Weber 管理奖，同年被台湾政府评为工研院院士。

蒋博士的职业生涯致力于推进半导体技术和半导体工业的发展，彼为推进资讯技术大众化的先驱。