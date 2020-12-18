小米 MIUI 12.5 将很快发布：系统研发量不亚于一个完整大版本

IT之家 12 月 18 日消息 小米今日公布最新组织架构升级及干部任命，新成立三个互联网一级部门，分别为软件与体验部、互联网业务部、业务中台部，部门总经理分别是金凡、马骥、仇睿恒，均向 CEO 雷军汇报。

其中软件与体验部由原互联网一部、电视部、笔记本电脑部、带屏音箱、相册、云、账号和负一屏等核心体验业务相关部分组成，原互联网一部负责人金凡担任总经理，乔忠良为副总经理。

今天下午小米产品总监、MIUI 体验总负责人金凡发文称，“这次重组后，我们人口上升了，很多老伙伴也回来了，业务把控也更强了。关于大家讨论较多的发版，我们也计划公司提议明年重新收回来，这样节奏会更好一些。”

关于即将发布的 MIUI 12.5，金凡强调，“虽然是 . 5，它的系统研发量不亚于往年的一个完整大版本，是一个伪装成 DLC 的完整版”。

IT之家了解到，MIUI 12.5 或首发于月底的小米 11 机型上，可能会引入桌面模式、进一步改良动画和保护隐私等。

以下为金凡全文：

写在 MIUI 重聚时

快半年没发文了，因为整个下半年全团队都是战斗节奏。

今天，MIUI 核心团队将迎来一次大的重组扩充。收到了很多同伴和内测伙伴的祝贺，感谢大家，也简单和大家说一说：

1、今年 MIUI 在系统上投入的工程量巨大，差不多相当于往年 2 倍多，一个字形容——累。

当然努力也换来了巨大成绩。在动画上，技术架构和细节首次贴近 iOS 的水准，在隐私上，推进了整个行业的变革，获得了广大用户以及国家相关机构媒体认可，表现在整个安卓阵营一骑绝尘。

2、上半年 MIUI12 只是长征走完一半，年初拟定的 MIUI12 规划贯穿全年，十分庞大。

所以发完 12 后，团队立刻投入到下半段的研发（意料之中下半年果然更累）。

那么很快要发布的 MIUI 12.5，将是整个 12 规划的句号。虽然是 . 5，它的系统研发量不亚于往年的一个完整大版本，是一个伪装成 DLC 的完整版。

3、开心的是，MIUI 团队马上开始的重组和扩充，我们未来将有更多资源来把体验做好。

实际上在 18 年 MIUI 经历了一次大拆分，很多业务，包括部分系统软件和发版控制等都被陆续从 MIUI 团队剥离出去，MIUI 核心团队业务范围缩小了很多，也只剩小几百人（相比友商数千的编制，真的很少）。这次重组后，我们人口上升了，很多老伙伴也回来了，业务把控也更强了。关于大家讨论较多的发版，我们也计划公司提议明年重新收回来，这样节奏会更好一些。

4、今年当然有很多挑战和问题，但其实过去十年都是。遇到问题解决问题，不断迈过去，就能再攀高峰。

为了稳步推进我们的梦想，团队还在急速扩张，也欢迎更多人加入我们。

最后是一个真实的小故事：前天，我们研发主管和一个经常报 bug 的用户聊着，这名用户突然转到内部沟通工具，研发大惊发现这个用户已经入职 MIUI，影响力加成 x100。典型诠释了如果对一个事物又爱又恨，那么就加入去改变它：）

让我们一起期待整个 12 系列的收尾，这注定是一个里程碑。

不多说，继续干活去了。