国家邮政局：2020 年中国快递将超 800 亿件，稳居世界第一

12 月 18 日消息，据 “国家邮政局”微信号发布的消息，预计到 “十三五”末，我国邮政快递业年业务收入将从 2015 年的 4039 亿元增长至 1.1 万亿元，增长 1.7 倍，年均增速达 22%；快递年业务量从 207 亿件将增长至超 800 亿件，稳居世界第一。

据了解，2019 年，我国快递量已超过美国、日本和欧洲等发达经济体总和 , 对世界增长贡献率超过 50%。预计到 2020 年年底，快递年业务收入从 2015 年的 2769.6 亿元增长至超过 8600 亿元，年快递业务量将突破 800 亿件，五年年均增速超过 25%。自营国际快递网络服务覆盖超过 60 个国家和地区。

同时，五年来，全国新增了 313 个配备全自动分拣设备的枢纽；全货机数量从 71 架增长到 130 架。全国已累计布放智能快件箱超过 40 万组，建成快递末端公共服务站近 11 万个，网点标准化率达 93%。通过快递下乡、建制村通邮、快递进村等工程建设，100% 的乡镇已建有邮政局所、100% 的建制村实现了直接通邮、98% 的乡镇有了快递网点，乡镇快递网点覆盖率比 “十三五”之初提升了 28 个百分点。

目前，全国拥有邮政快递营业网点 32 万个，按照 14 亿人计算，平均每 4500 人就有一个服务网点。行业从业人员已经超过 400 万人，近五年累计新增就业超过 100 万人，以每年新增 20 万人的速度增长

另外，预计到今年年末，快递业支撑全国网购规模将突破 10 万亿元，年均服务用户从 2015 年的 700 亿人次发展到超过 1500 亿人次。