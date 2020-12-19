诺基亚任命前爱立信网络负责人为首席战略和技术官

诺基亚周四任命前爱立信高管尼尚特 · 巴特拉（Nishant Batra）为首席战略和技术官，随着新任首席执行官佩卡 · 伦德马克开始重建管理团队。

巴特拉将在明年 1 月中旬加入诺基亚，接替马库斯 · 韦尔登（Marcus Weldon）的首席技术官职位，后者也是因伦德马克进行大规模业务重组而准备离开的一众高管之一。

这位即将上任的高管在爱立信工作了 12 年，在 2016 年晋升为网络产品领域负责人之前，曾担任过多个职位。他于 2018 年离开这家瑞典供应商，加入汽车科技公司 Veoneer 担任首席技术官至今。

在过去两年中，除了现任职务外，他还担任过 Open RAN 技术专家 Mavenir 的顾问。鉴于伦德马克将虚拟和开放网络技术确定为诺基亚网络部门转型计划的核心，这种经历可能被证明是至关重要的。

在一份声明中，诺基亚指出巴特拉 “在基于尖端硅技术的复杂系统以及嵌入式和基于云的软件方面，拥有丰富的经验”。

伦德马克补充道：“他是一位久经考验的领导者，拥有从技术到行业的丰富经验，以及对我们核心运营商（CSP）客户、企业领域和全球市场新兴趋势的深入了解。”

巴特拉的工作职能包括执掌诺基亚贝尔实验室，他最初将在芬兰工作，然而搬到美国。