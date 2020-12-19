苹果自研 iPhone“高端”基带芯片曝光：支持超快 5G 毫米波，类似骁龙 X55

IT之家 12 月 19 日消息 研究机构 TrendForce 数据显示，苹果 iPhone 12/Pro 机型的巨大销量导致对高通公司 5G 调制解调器和射频芯片的需求飙升，有助于推动这家芯片制造商的收入在 2020 年第三季度超过竞争对手博通。

外媒 MacRumors 报道，在今天分享的一份研究报告中，巴克莱分析师 Blayne Curtis、Thomas O'Malley、Tim Long 及其同事提供了一些关于苹果内部调制解调器的额外细节，称该芯片将是 “非常高端的调制解调器”，支持超快的 mmWave 5G，就像高通在 iPhone 12 机型中的骁龙 X55 调制解调器一样。

“我们相信，苹果其实已经在研发这款 5G 调制解调器一年多了，而且这是一款非常高端的调制解调器，包括对 mmWave 的支持和芯片组，“分析师说。”我们不相信他们正在 [研究]mmWave 之外的任何射频组件。”

IT之家获悉，毫米波 mmWave 是一组 5G 频率，承诺在短距离内实现超快速度，使其最适合密集的城市地区。相比之下，6GHz 以下的 5G 通常比 mmWave 速度慢，但信号传播得更远，更好地服务于郊区和农村地区。iPhone 12 型号的 mmWave 毫米波支持仅限于美国地区。

作为 2019 年和解的一部分，苹果和高通宣布，他们已经达成了一项多年的芯片组供应协议，因此很可能至少还要再过几年，苹果的内部调制解调器才会出现在 iPhone 及 iPad 设备中。

彭博社近日报道称，苹果已经开始为未来的 iPhone 开发自己的蜂窝调制解调器。据报道，苹果硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 在一次与苹果员工举行的全体会议上分享了这一信息，而在苹果去年收购英特尔大部分智能手机调制解调器业务后，这一举措也在意料之中。