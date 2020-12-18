Wi-Fi 专利侵权被判罚 11 亿美元，苹果博通欲推翻判决结果

IT之家 12 月 18 日消息 苹果和博通正试图联合推翻 2020 年 1 月加州理工学院 Wi-Fi 专利审判的结果，该判决导致两家公司被合计罚款 11 亿美元。

苹果和博通周四提出的一份新文件敦促法院推翻审判结果。这份诉状称，原来的判决存在 “多个法律错误”。

2020 年 1 月结束的专利审判认定苹果和博通侵犯了加州理工学院拥有的 WiFi 专利。苹果公司在 3 月寻求宣告诉讼核心专利无效，但失败了。

在审判期间，加州理工学院的律师认为，2010 年 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 和其他产品所使用的芯片的假想授权交易会让每台设备为苹果公司带来约 1.4 美元的收入，为博通公司带来 26 美分的收入。陪审团采用了这一计算方法，对苹果公司适用 8.38 亿美元的罚款，对博通公司适用 2.7 亿美元的附带罚款。

“这些裁决不公平地损害了上诉人的利益，”上诉状说，“并极大地阻碍了他们反驳加州理工学院在审判中反复强调涉诉专利的所谓重要性的能力，这导致了巨大的 -- 而且是毫无道理的 -- 损害赔偿裁决。”

据 Law360 报道，加州理工学院表示，苹果和博通的行为已经 “真正令人震惊”。加州理工学院要求法院在计算了律师和赔偿金后，将罚款金额推高到 22 亿美元以上。8 月，法官只增加了 6600 万美元的罚款，理由是在上诉处理完毕之前，他将等待计算额外费用。

IT之家了解到，苹果通常会因为专利或反垄断问题而陷入某种法律战。目前，最受关注的审判是苹果对 Epic 的诉讼，因为 Epic 游戏试图在苹果的平台上开设自己的应用商店。