“钟离”角色惹争议，米哈游《原神》致歉，调整公告发布

IT之家12月20日消息 昨日晚间，米哈游《原神》发布《关于钟离的调整说明》，表示对于这份迟来的调整说明公告感到非常抱歉。

《原神》官方表示，自 “钟离将进 1.3 测试服”的消息公布后，其收到了大量来自玩家的反馈与询问，并在这段时间里，通过整理总结了玩家在游戏内外的反馈，发现大家的反馈意见主要集中在钟离的实际战斗强度、技能的使用细节，岩元素构筑体系等方面。

▲ 《原神》游戏截图

经《原神》开发组讨论后，其拟定了第一版调整方案。这些调整最早会在 1.3 测试服，与参与测试的玩家见面。

IT之家了解到，目前拟定的调整内容涉及钟离的天赋强化，技能手感与机制优化，岩元素共鸣机制强化，岩元素护盾平衡性调整共 4 个方面。

《原神》表示，1.3 测试期间，将持续观察上述调整在测试服内的数据表现，以及测试玩家的反馈。此外，在相关的所有改动正式上线前，《原神》也会同步最终的调整方案。

《原神》目前拟定的调整内容如下：

针对钟离角色

1. 固有天赋「炊金馔玉」的调整：

原效果：天星造成的伤害提高，提高值相当于钟离生命值上限的 33%。

调整后的效果：基于生命值上限，钟离的以下攻击造成的伤害提高：

• 普通攻击、重击与下落攻击伤害提高值：生命值上限的 1.39%；

• 地心的岩脊、共鸣伤害与长按伤害提高值：生命值上限的 1.9%；

• 天星伤害提高值：生命值上限的 33%。

2.「地心」长按效果的调整：

原效果：

令附近的岩元素爆发，造成以下效果：

• 形成玉璋护盾，伤害吸收量受益于钟离的生命值上限，并对岩元素伤害有 250% 的吸收效果；

• 造成岩元素范围伤害；

• 身边如果有附带有岩元素的目标，则大量消耗至多两个目标的岩元素。这个效果不会造成伤害。

调整后的效果：

令附近的岩元素爆发，造成以下效果：

• 如果岩脊的数量没有达到上限，则创造岩脊；

• 形成玉璋护盾，伤害吸收量受益于钟离的生命值上限，并对所有元素伤害与物理伤害有 150% 的吸收效果；

• 造成岩元素范围伤害；

• 身边如果有附带有岩元素的目标，则大量消耗至多两个目标的岩元素。这个效果不会造成伤害。

* 调整后，极大提高了长按「地心」技能时的抗打断能力。

针对岩元素机制

1. 岩元素共鸣「坚定之岩」的调整：

原效果：抗打断能力提升。受到护盾保护时，造成的伤害提升 15%。

调整后的效果：

护盾强效提升 15%。此外，角色处于护盾庇护下时，具有如下特性：造成的伤害提升 15%；角色对敌人造成伤害时，会使敌人的的岩元素抗性降低 20%，持续 15 秒。

2. 岩元素护盾的平衡性调整：岩元素护盾从 “对岩元素伤害有 250% 的吸收效果”，调整为 “对全元素伤害和物理伤害，均有 150% 的吸收效果”。

受影响的效果包括：

• 钟离元素战技附加的岩元素护盾；

• 诺艾尔元素战技附加的岩元素护盾；

• 拾取幼岩龙蜥掉落的岩结晶获得的岩元素护盾。