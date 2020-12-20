韩媒：三星明年上半年将推多款中低端 5G 手机

IT之家12月20日消息 据韩联社，三星将在明年 1 月发布 Galaxy S21 系列机型后推出一系列 5G 中低端手机，从而扩大 5G 市场，例如 Galaxy A32，Galaxy A52 和 Galaxy A72。

IT之家知悉三星电子目前的中低端机型今年仅有 Galaxy A51 支持 5G。但明年除了 Galaxy A42 外，预计三星还将发布 Galaxy A32 等多款 5G 新机。与最新的高端机型不同的是，这些中低端机型依然将保留 3.5 毫米耳机孔。

此外，三星 Galaxy A32 最近通过了美国联邦通信委员会（FCC）认证，预计将于明年发布，价格约为 40 万韩元，将成为三星最廉价的 5G 机型。预计将采用 6.5 英寸显示屏，后置三摄，侧面指纹识别等设计。

定位中端的三星 Galaxy A52 预计将采用 6.5 英寸显示屏，后置四摄，屏下指纹识别。中高端的三星 Galaxy A72 将采用 6.7 英寸显示屏后置四摄方或五摄，预计 Galaxy A52 的定价为 50 万韩元，Galaxy A72 的定价为 60 万韩元。

▲ Galaxy A72

业内人士预测，三星将在Galaxy S21明年1月提前上市的同时推出配备多功能摄像头的中低价5G机，以抢占美国制裁华为而留下的市场空白，攻占更大的新兴市场份额。