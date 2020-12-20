三星 Galaxy S21 取消附赠充电器后，官方悄然删除嘲讽苹果的帖子

在今年 iPhone12 系列众多的槽点中，取消电源适配器和耳机的赠送恐怕是迎来最广泛 “嘲笑”的一点，诸多同行更是将 iPhone12 作为其新旗舰 “垫脚石”，其中就有老对手三星。

然而近期不断有消息显示，三星明年的新旗舰 Galaxy S21 系列似乎正准备步 iPhone12 的后尘。同时现在还有最新消息，近日三星官方似乎已经删除了此前嘲讽苹果的帖子。

今年早些时候，三星还在嘲笑苹果推出没有充电器的 iPhone 12，并放出 “你的 Galaxy 手机可为你提供所有需要的东西，从基本的充电器到最棒的相机、电池、性能、内存甚至 120Hz 屏幕”的豪言壮语。并附图“包括充电器”。

▲ 图源三星

然而据知名爆料达人最新的爆料显示，三星已经删除了他们在 Facebook 上嘲笑苹果的帖子，这也成为了其准备模仿苹果这一决定的有力证据。值得注意的是，面临这一处境的包括巴西以及欧洲市场，至于其他市场是否会跟进这一决定尚不清楚。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy S21 系列将依旧包含 Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra 三款，均将采用居中开孔全面屏设计，与 S21 和 S21 + 的直屏设计不同，“超大杯”的 S21 Ultra 为曲面屏机身。配置上除了搭载全新的骁龙 888 外，还将推出搭载自家全新的三 Exynos 2100 移动平台的版本。

据悉，全新的三星 Galaxy S21 系列旗舰将有望在明年 1 月 14 日亮相，首发搭载高通骁龙 888 和三星 Exynos 2100 两款 5nm 旗舰芯片，并且将会在拍照、快充等方面带来更多的亮点。至于更多详细信息，我们拭目以待。