苹果讲解如何在 “人身安全受到威胁时”保护设备和数据

IT之家12月20日消息 苹果本周发布了一份题为 “人身安全受到威胁时的设备和数据访问”的文档，重点介绍了苹果用户如何在自己的 Apple ID 受到威胁，或者想取消对某人的访问权，例如前任或父母，应该进行那些哪些操作。

这是一个非常详细的文档，内容涉及诸如如何保护用户的苹果设备和 Apple ID，如何检查以及取消曾经与他人共享的数据等条目，但部分英文困难的小伙伴可能会遇到一些麻烦。IT之家仅作部分内容说明，具体内容此处不过多讲解。

这篇文献主要有三个比较重点的操作：

如何查看是否有人可以访问自己的设备或帐户

如果用户想停止与以前共享的人共享数据该如何操作

如何要确保没有其他人可以看到自己的位置

如何查看是否有人可以访问自己的设备或帐户

1 转到设置 > [ Apple ID 名]，检查哪些设备已使用 Apple ID 登录。如果看到无法识别的设备，请点击设备名称，然后选择从帐户中删除。

2 按照说明在 iPhone 或 iPad Pro 上使用 Face ID 或在 iPhone 和 iPad 上使用 Touch ID 的说明，检查设备上是否有异常的外观或设置了其他指纹。

3 使用您的 Apple ID 登录 appleid.apple.com，并查看帐户中的所有个人和安全信息，以查看是否有其他人添加的信息。确保所有信息都是最新的。如果您启用了双重身份验证，请检查受信任的设备是否有无法识别的设备。

4 查看设备上已安装的应用程序，如果发现不认识或不记得自己安装的应用。您可以在 App Store 中查找查询其用途或删除。

5 移动设备管理（MDM）配置文件通常由官方，学校或其他官方组织安装，并允许其他特权和对设备的访问。用户可在 “设置”>“常规”>“配置文件和服务管理”中查看，在 iPhone，iPad 或 iPod touch 上查找未知的 MDM 配置文件。如果在 “设置”中未看到该选项，则说明用户设备未安装任何配置文件。

如果想停止与前任共享的数据该如何操作

1 转到设置 > [ID]，检查 “家庭共享”设置。如果用户已在家庭中，则可以看到其他的家庭成员。如果帐户中列出标注的年龄超过 13 岁，就可以将该 ID 从家庭组中删除。如果您是管理者，则可以删除 13 岁以上的任何成员。

2 在 “查找我的应用”中，选择 “人脉”选项卡以查看与您共享位置的人。选择一个人，然后点按 “停止共享我的位置”。如果要停止与所有人共享，请在 “我”选项卡中关闭 “共享我的位置”。

3 在 “照片”应用程序中，打开 “相册”，然后转到 “共享相册”。选择一个共享相册，然后点按 “人物”以查看共享相册的所有者以及与之共享相册的人。如果您是相册的所有者，则请点击订阅者的名称以将其删除。如果是订阅者，可从底部选择 “取消订阅”。

4 在日历应用程序中，选择日历。选择一个共享日历，然后点击信息以查看自己正与谁共享相册。如果您是日历的所有者，请可以直接删除订阅者。如果您是订阅者，则可以点击屏幕底部的 “删除日历”。

6 您也可以选择通过第三方应用程序与他人共享信息。查看您设备上安装的应用程序，以查看它们是否共享信息，并按照其指示停止共享。您也可以删除该应用程序。

7 如果您未安装最新版本的 iOS，并且担心有其他人可能对您的设备具有物理访问权，或者由其他人为你设置以上内容，则可以从设备中备份信息并将其恢复到出厂设置。

如何停止位置信息共享

请进入 “设置 >隐私 >位置服务”，然后关闭位置服务。这将阻止你设备上的 App 访问你的位置。当您关闭位置服务时，没有人会收到通知，但是如果没有访问您的位置，一些功能可能无法正常工作。

如果需要使用需要位置权限的特定 App，比如打车，你可以通过设置 >隐私 >位置服务单独授予相关 App 许可，只允许该应用使用位置服务。

要想要停止在 “查找我的”中分享位置，需要到设置 > 隐私 >分享我的位置中关闭 “分享我的位置”。如果你担心有人可能会访问你的Apple ID，你也可以暂时关闭查找我的 iPhone 选项卡。

你也可以选择使用第三方应用程序与他人分享你的位置。如果你还没有在隐私设置中关闭定位服务，请检查你设备上安装的应用程序，看看是否有任何应用程序在分享你的位置，并按照相关指示停止分享。

