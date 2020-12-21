小米 11 将至，小米 10 系列年终总结，暗示 2021 继续冲击高端

IT之家12月21日消息 小米创办人，董事长兼 CEO 雷军今日总结了小米 10 系列的成绩，并且展望明年。同时，小米手机官方也表示 “2021 即将开启，让我们一起期待”，甚至小米集团副总裁，中国区总裁卢伟冰直接暗示小米即将推出 “2021 守门员”新机。

众所周知，以上多位所暗示的即为小米新旗舰小米 11 系列，预计将至年底前发布，年后正式开售，作为小米 2021 年度旗舰首发高通骁龙 888 芯片。

根据此前曝光的消息，小米 11 系列将提供小米 11 和小米 11 Pro 至少两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

IT之家曾报道，从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。