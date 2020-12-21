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小米 11 将至，小米 10 系列年终总结，暗示 2021 继续冲击高端

2020/12/21 10:23:01 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家12月21日消息 小米创办人，董事长兼 CEO 雷军今日总结了小米 10 系列的成绩，并且展望明年。同时，小米手机官方也表示 “2021 即将开启，让我们一起期待”，甚至小米集团副总裁，中国区总裁卢伟冰直接暗示小米即将推出 “2021 守门员”新机。

众所周知，以上多位所暗示的即为小米新旗舰小米 11 系列，预计将至年底前发布，年后正式开售，作为小米 2021 年度旗舰首发高通骁龙 888 芯片。

根据此前曝光的消息，小米 11 系列将提供小米 11 和小米 11 Pro 至少两个版本，继续采用挖孔全面屏方案，其中小米 11 为双曲面屏，而小米 11 Pro 为 2K 四曲面屏，均将支持 120Hz 刷新率，支持原生 10bit 色深显示。

IT之家曾报道，从网传的小米 11 真机照来看，小米 11 基础版采用了蓝色渐变色后壳，后置摄像头布局为方形设计，带有两个大的传感器和一个位于 LED 灯上方的小传感器。

其他方面，小米 11 采用的是小方形的矩阵 2+1 三摄设计，小米 11 Pro 则有望采用横向矩阵相机设计。此外，小米 11 Pro 有望支持百瓦级超级快充，参考此前小米 10 至尊版的规格预计小米 11 Pro 同样为 120W 快充。

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关键词：小米

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