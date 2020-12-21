小米集团股价首次站上 30 港元关口，市值达 7543 亿港元

IT之家12月21日消息 港股小米集团（01810.HK）涨超 4.17 %，股价续创新高，报 30.000 港元 / 股，市值达 7543.23 亿港元。这也是小米集团股价首次站上 30 港元关口。

IT之家获悉，近期，小米集团公布最新组织架构升级及干部任命，新成立三个互联网一级部门——分别为软件与体验部、互联网业务部、业务中台部，部门总经理分别是金凡、马骥、仇睿恒，均向 CEO 雷军汇报。

雷军表示，我们已把各处体验相关的部门全部合并，重组成「软件与体验部」，金凡牵头。我相信 MIUI 会越来越好！

11 月 24 日，小米集团公布 2020 年第三季度业绩。收入达人民币 722 亿元，同比增长 34.5%；经调整净利润 41 亿元，同比增长 18.9%。小米整体业绩远超市场预期。

报告期内，小米智能手机收入达人民币 476 亿元，同比增长 47.5%；智能手机出货量 4660 万台，同比增长 45.3%。收入及出货量均创单季历史新高。据悉，小米 10 系列等高端旗舰手机全球销量超过 800 万台。由于中高端产品销量占比持续上升，小米在中国大陆智能手机平均售价 ASP 同比增长 14.7%。

小米成立于 2010 年 3 月，是一家专注于智能手机、互联网电视及智能家居生态链建设的科技企业。