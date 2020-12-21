官宣：vivo X60 系列 12 月 29 日发布，主打 “超稳微云台，夜色更精彩”

IT之家12月21日消息 今天，vivo 官方宣布， 12 月 29 日，X60系列新品发布会来袭，主打超稳微云台，夜色更精彩。

此前，vivo 官方表示，X60 系列相机镜头由 vivo、蔡司联合研发，主打蔡司光学镜头，微云台黑光夜视 2.0，首发搭载 Exynos 1080。

vivo X60 系列背后摄像头的细节：一颗微云台主摄，加两颗平行相机镜头，再加一颗ToF相机镜头。上面还有信息显示 ZEISS Vario-Tessar 1.48-3.4/16-125 ASPH.

据此前爆料，vivo X60 系列新机全球首发 Exynos 1080 处理器、国内首发 120Hz 三星居中单孔柔性屏。

爆料信息显示，vivo X60 系列将运行最新的 OriginOS UI，采用居中单打孔柔性直屏，后置云阶微云台镜头，中杯和大杯均采用中底主摄 / 5 轴 VIS 防抖设计，而超大杯则是大底主摄 / 5 轴 VIS 防抖。值得一提的是，vivo X60 Pro+ 搭载骁龙 888 芯片。

IT之家了解到，三星全新一代 Exynos 1080 SoC，采用 5nm 工艺，包括一个最高 2.8GHz 的 Arm Cortex-A78 超大核、三个高性能的 2.6GHz Cortex-A78 大核和四个高效的 2.0GHz Cortex-A55 小核，而 GPU 方面则是 10 核的 Mali-G78。